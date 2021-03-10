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Илон Маск выступит перед студентами Казахстана в мае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Илон Маск выступит перед студентами Казахстана в мае
Фото ©REUTERS
Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск выступит перед студентами Казахстана в мае. О встрече с ним договаривались семь месяцев, сообщили организаторы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я являюсь учредителем Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права. Когда начался дистанционный режим, чтобы у студентов не пропал интерес к учебе, мы начали привлекать зарубежных преподавателей. Они каждую неделю читали лекции.

В сентябре прошлого года мы взяли на заметку пригласить Илона Маска. Я думал, что все пройдет легко и быстро, начали на него выходить, но, к большому сожалению, переписка затянулась на семь месяцев, и только вчера мы получили ответ, что он готов встретиться со студентами на 15-20 минут. У него график расписан на год", - рассказал Талгат Туремуратов.

Организатор отметил, что для казахстанских студентов это хорошая мотивация. Теперь количество студентов, тех, кто хотел бы с ним встретиться, планируют увеличить. Участвовать будут не только студенты Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права.

"Встреча состоится 1 мая. Мы хотим, чтобы студенты могли задать какие-то вопросы в технике, в бизнесе", - добавил Талгат Туремуратов.


Источник: tengrinews.kz
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