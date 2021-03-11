Суицидологию введут отдельным предметом в вузах и колледжах Казахстана

На данный момент в стране функционируют около 2 тыс служб оказания психологической помощи, где работают более 11 тыс специалистов по защите прав детей, в том числе, почти 7 тыс педагогов-психологов. Несмотря на принимаемые меры, в стране детский суицид все еще остается актуальной проблемой, передает ИА «NewTimes.kz».
В связи с этим, по словам премьер-министра РК Аскара Мамина, уроки охраны психического здоровья подростков включат в образовательные программы педагогических вузов и колледжей, пишет Almaty TV.
Специалисты Минобразования отмечают, что суицидология будет отдельным предметом. Но прежде, психологов, психиатров и других специалистов обучат тому, как уберечь подростка от самоубийства. Правда, пока неизвестно, когда и в каких университетах будет реализована инициатива.
«Новые программы по медицинским специальностям уже разрабатываются и рассматриваются. В рамках этих направлений каждое высшее учебное заведение в этом году подготовит свои проекты. Это программы, которые в зависимости от подготовки должны пройти определенную экспертизу. После утверждения в министерстве предмет будет внедрен в вузах», – сообщила заместитель директора департамента МОН РК Бану Нарбекова.
Между тем психолог Ержан Мырзабаев считает, что проблема самоубийств не связана с дефицитом специалистов-суицидологов. Мысли подростков о суициде пробуждают родители, сверстники, учителя в школе.
Поэтому нужно сфокусироваться на повышении квалификации уже имеющихся специалистов и внимательно следить за процессом воспитания, считает психолог.
«Например, в школах есть уроки самопознания. Это тот самый предмет, где учителя должны вкладывать в голову детей правильные вещи и общее понимание жизни. Предотвращать мысли детей о суициде - это не профессия, и за это нельзя получать деньги. Это долг каждого родителя, педагога и гражданина. Мы должны создать для ребенка комфортную и счастливую среду», – поделился психолог Ержан Мырзабаев.
По данным генеральной прокуратуры, только в прошлом году в стране зарегистрировано 306 попыток самоубийства, 143 из них закончились летально.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.