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Суицидологию введут отдельным предметом в вузах и колледжах Казахстана

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Суицидологию введут отдельным предметом в вузах и колледжах Казахстана
Фото: кадр видео
На данный момент в стране функционируют около 2 тыс служб оказания психологической помощи, где работают более 11 тыс специалистов по защите прав детей, в том числе, почти 7 тыс педагогов-психологов. Несмотря на принимаемые меры, в стране детский суицид все еще остается актуальной проблемой, передает ИА «NewTimes.kz».

В связи с этим, по словам премьер-министра РК Аскара Мамина, уроки охраны психического здоровья подростков включат в образовательные программы педагогических вузов и колледжей, пишет Almaty TV.

Специалисты Минобразования отмечают, что суицидология будет отдельным предметом. Но прежде, психологов, психиатров и других специалистов обучат тому, как уберечь подростка от самоубийства. Правда, пока неизвестно, когда и в каких университетах будет реализована инициатива.

«Новые программы по медицинским специальностям уже разрабатываются и рассматриваются. В рамках этих направлений каждое высшее учебное заведение в этом году подготовит свои проекты. Это программы, которые в зависимости от подготовки должны пройти определенную экспертизу. После утверждения в министерстве предмет будет внедрен в вузах», – сообщила заместитель директора департамента МОН РК Бану Нарбекова.

Между тем психолог Ержан Мырзабаев считает, что проблема самоубийств не связана с дефицитом специалистов-суицидологов. Мысли подростков о суициде пробуждают родители, сверстники, учителя в школе.

Поэтому нужно сфокусироваться на повышении квалификации уже имеющихся специалистов и внимательно следить за процессом воспитания, считает психолог.

«Например, в школах есть уроки самопознания. Это тот самый предмет, где учителя должны вкладывать в голову детей правильные вещи и общее понимание жизни. Предотвращать мысли детей о суициде - это не профессия, и за это нельзя получать деньги. Это долг каждого родителя, педагога и гражданина. Мы должны создать для ребенка комфортную и счастливую среду», – поделился психолог Ержан Мырзабаев.

По данным генеральной прокуратуры, только в прошлом году в стране зарегистрировано 306 попыток самоубийства, 143 из них закончились летально.



Источник: newtimes.kz
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