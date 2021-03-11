Суицидологию введут отдельным предметом в вузах и колледжах Казахстана

На данный момент в стране функционируют около 2 тыс служб оказания психологической помощи, где работают более 11 тыс специалистов по защите прав детей, в том числе, почти 7 тыс педагогов-психологов. Несмотря на принимаемые меры, в стране детский суицид все еще остается актуальной проблемой, передает ИА «NewTimes.kz».В связи с этим, по словам премьер-министра РК Аскара Мамина, уроки охраны психического здоровья подростков включат в образовательные программы педагогических вузов и колледжей, пишет Almaty TV.Специалисты Минобразования отмечают, что суицидология будет отдельным предметом. Но прежде, психологов, психиатров и других специалистов обучат тому, как уберечь подростка от самоубийства. Правда, пока неизвестно, когда и в каких университетах будет реализована инициатива.«Новые программы по медицинским специальностям уже разрабатываются и рассматриваются. В рамках этих направлений каждое высшее учебное заведение в этом году подготовит свои проекты. Это программы, которые в зависимости от подготовки должны пройти определенную экспертизу. После утверждения в министерстве предмет будет внедрен в вузах», – сообщила заместитель директора департамента МОН РК Бану Нарбекова.Между тем психолог Ержан Мырзабаев считает, что проблема самоубийств не связана с дефицитом специалистов-суицидологов. Мысли подростков о суициде пробуждают родители, сверстники, учителя в школе.Поэтому нужно сфокусироваться на повышении квалификации уже имеющихся специалистов и внимательно следить за процессом воспитания, считает психолог.«Например, в школах есть уроки самопознания. Это тот самый предмет, где учителя должны вкладывать в голову детей правильные вещи и общее понимание жизни. Предотвращать мысли детей о суициде - это не профессия, и за это нельзя получать деньги. Это долг каждого родителя, педагога и гражданина. Мы должны создать для ребенка комфортную и счастливую среду», – поделился психолог Ержан Мырзабаев.По данным генеральной прокуратуры, только в прошлом году в стране зарегистрировано 306 попыток самоубийства, 143 из них закончились летально.