Детектор лжи будут проходить кандидаты в судьи

На заседании Сената Парламента принят пакет поправок по модернизации судебной системы. На модернизацию системы направлены инициированные парламентариями изменения и дополнения в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Кодекс об административных правонарушениях и иные законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы, передает корреспондент zakon.kz.
Как рассказал сенатор Владимир Волков, с 1 июля текущего года вступит в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. По его словам, структура Верховного Суда и областных судов для выполнения задач Административного процедурно-процессуального законодательства требует корректировки.
В связи с этим предлагается ряд поправок. В частности, в Верховном Суде предлагают создать судебную коллегию по административным делам. Существующая ныне специализированная судебная коллегия будет упразднена. В каждом областном суде также предусматривается создание судебной коллегии по административным делам.
Далее уточняются требования к кандидатам на должность Председателя Верховного Суда и судьи Верховного Суда.
В соответствии с законопроектом требования о наличии стажа, прохождении стажировки, сдача квалифицированного экзамена, необходимость заключения пленарного заседания Верховного Суда не распространяются на кандидатов на должность председателя Верховного Суда, а также в случаях, когда кандидата на должность судьи Верховного Суда вне конкурса выдвигает Президент РК. Необходимо отметить, что конкурс - это только часть отбора. Механизм избрания судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке по представлению Президента уже предусмотрен и действует с 21 февраля 2019 года в Конституционном законе о судебной системе и статусе судей. Порядок избрания судьи Верховного Суда, в том числе во внеконкурсном порядке, в соответствии со статьей 82 Конституции, требует обязательной рекомендации Высшего Судебного Совета, - пояснил депутат. Он добавил, что это требование установлено в Конституционном законе о судебной системе и статусе судей.
Проектом закона исключаются не все квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, а только необходимость сдачи квалификационного экзамена и условия по стажу работы. При этом кандидат на должность председателя Верховного Суда и судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке должен: преодолеть возрастной ценз; иметь необходимый уровень и профиль образования, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию; пройти медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи. Кандидаты, не являющиеся судьями, также проходят полиграфологическое исследование, - сообщил Волков. Как заключил парламентарий, эти поправки в условиях введения административной юстиции позволят судебной системе равномерно распределить нагрузку, разграничить судебную практику и будут способствовать обеспечению конституционных прав граждан на судебную защиту.
Также Сенатом рассмотрен и принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации судебной системы", которым для обеспечения дальнейшего повышения уровня правовой защиты прав инвесторов в спорах с госорганами предлагается изменить подсудность между специализированными судами путем установления трехзвенной системы защиты по инвестиционным спорам.
Принят также закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях" вносятся изменения, исключающие понятие "Специализированная судебная коллегия Верховного Суда", где предлагается поправка в части наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции правом возбуждать дела по административным коррупционным правонарушениям. Это связано с образованием в июне 2019 года Агентства РК по противодействию коррупции.
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