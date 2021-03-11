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Бизнесменов, завышающих цены, будут проверять

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Бизнесменов, завышающих цены, будут проверять
Фото: inform.kz
В Казахстане усилят государственный контроль за субъектами рынка для борьбы с повышением цен на продукты, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством совместно с министерством сельского хозяйства и Агентством по защите и развитию конкуренции разработана дорожная карта по стабилизации цен. Документ состоит из 44 конкретных мероприятий, — сообщил Султанов.
Он добавил, что по каждой мере установлены конкретные сроки исполнения и ответственные лица. В целом все мероприятия будут разделены на 4 направления.

Проверки и комплаенс. Меры направлены на усиление контроля со стороны государственных органов за субъектами рынка, необоснованно завышающими цены, освещая проделанную работу через средства массовой информации и социальные сети. В частности, предусматривается проведение антимонопольных мероприятий и отсутствие повышения торговой надбавки в торговых сетях, — объяснил министр.
По его словам, все эти проверки не входят в мораторий, в этой связи наряду с установлением предельных цен местные исполнительные, антимонопольные и фискальные органы проводят совместные проверки.

Торговые меры. Предусматривает совершенствование существующих механизмов. Для выполнения этих мер акиматам необходимо усилить работу по реализации торговой политики и контрольных функций. В том числе предлагается установить предельные цены, заключить договора с субъектами рынка, увеличить "оборотную схему". Кроме того, предусмотрено установление квот на экспортные товары и сырье, — сказал Бахыт Султанов.
Другие меры, как уточнили на заседании, направлены на увеличение производства и поддержку предприятий, стимулирование путем возмещения затрат и пересмотра действующих субсидий. Также предусмотрены законодательные изменения.

В этом направлении предусмотрены кардинальные изменения, такие как упрощение конкурсных процедур государственных закупок, сокращение сроков согласования постановлений об установлении предельных цен, внедрение механизма прогнозирования цен. Запуск национальной товаропроводящей системы и социального кошелька, порученный главой государства в Послании народу, позволит, с одной стороны, стабилизировать цены, с другой стороны, обеспечить рынок сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей и финансовых ресурсов, находящихся в обороте экономики для них, — заключил Султанов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:30
Это уже было неоднократно.
Когда власть бессильна, то берется за великие дела.
Ничего с этого не получится, очередное дежавю для успокоения народа.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
Капитализм на дворе, будь он проклят.
За что боролись, на то и напоролись.
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:23
в Казахстане в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы наделены правом установления предельных цен на социально значимые товары. Но по моему, акимат Мангистауской области не пользуется этим правом
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:21
Интересно мне знать как же таких нерадивых и алчных бизнесменов будет проверять Султанов министр торговли и инвестиции РК, ну и название то себе любимым придумали торговля да ещё по инвестициям.... Тогда пусть сразу начинают с крупных ритейлеров крупнейших торговых центров по всему Казахстану ...как начнут так сразу же и закончат с формулировкой всё в рамках закона и никаких нарушений не выявлено....так как там ещё выше того же министра Султанова рангом сидят,те кто рулит всем коммерческим рынком сбыта в Казахстане и снова как всегда пострадают мелкие частные предприниматели, которые и так терпят убытки из-за завышенных цен... оптовые цены сравнялись уже с коммерческими...так,что работать себе в убыток ещё то извращения...
 
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  • Ну Ну
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 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 13:00
Надо проверять на вменяемость тех, кто заявляет что девальвация это благо. А потом после этого блага цены поднимаются...
 
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  • elek
  • Око
 Сашa (Посетители) Сегодня, 12:58
Бизнесменов, завышающих цены, будут проверять


Начните с инстаграммов! Там каждая вторая услуга или товар не соответствуют качеству, реализующие их коммерсанты не имеют никаких документов, а цена завышена на 300 и более процентов.

Далее магазины внутри микрорайонов, - практически во всех никогда и никому не дают чеков, цены на товары завышены до двух раз.

Участники тендеров и прочих откатных площадок. Там цены завышены порой в десятки раз.

Торговые сети. Там, если с ценами всё как то более или менее, то очень плохо с просрочкой. Все товары из кулинарии этих торговых сетей изготавливаются и продаются в нарушение требований технических регламентов и СЭС.

Местная компания выпускающая контрафакт под видом молочной продукции. Когда прикроют этот рассадник?
 
 

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