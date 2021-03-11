Дошколят в Казахстане будут обучать по-новому

Министр образования РК Асхат Аймагамбетов высказался о новом подходе в системе обучения маленьких казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».



К 2025 году планируется довести охват детей 2-6 лет дошкольным обучением до 95%, а детей 3-6 лет – до 100%.



«Для этого будет широко применяться механизм дальнейшего развития сети частных детских садов, внедрение ваучерного финансирования, а также института социального педагога», – разъяснил глава ведомства.



Также стало известно, что в соответствии с поручением президента будет разработана новая модель дошкольного образования. Ее внедрение начнется с нового учебного года.



«Будут внесены изменения в государственный стандарт, в соответствии с которыми дошкольное образование будет осуществляться на основе принципа «Обучение через игру». Обновится система подготовки, повышения квалификации воспитателей», – уточнил Аймагамбетов.



К слову, на сегодняшний день охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным образованием составляет 71%.



Наибольшее количество детей этого возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, приходится на Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую области и Алматы, Шымкент