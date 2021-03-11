Google введёт налоги для YouTube-блогеров

Американская компания Google вводит налоги для иностранных YouTube-блогеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.
Потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей. Согласно заявлению компании, размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30 процентов c доходов авторов каналов на YouTube. Налог могут начать удерживать с июня этого года.
Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Нулевая ставка возможна в случае, если между США и страной проживания блогера есть такое соглашение. Если такого соглашения нет, для автора будет установлена ставка 30 процентов от дохода, полученного от американских просмотров.
"Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, то компания повысит вашу налоговую ставку до 24 процентов", - говорится в письме Google.
Однако если пользователь не предоставит необходимую информацию до конца указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24 процентов. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США. Об этом компания проинформировала блогеров по электронной почте.
Облагать налогом планируется доход от просмотра контента с территории США. Тем не менее IT-компания обещает, что налоги будут браться автоматически почти со всех доходов от YouTube у блогеров из всех стран.
Отмечается, что специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в компании только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.