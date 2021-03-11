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Google введёт налоги для YouTube-блогеров

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Google введёт налоги для YouTube-блогеров
Фото ©REUTERS
Американская компания Google вводит налоги для иностранных YouTube-блогеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

Потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей. Согласно заявлению компании, размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30 процентов c доходов авторов каналов на YouTube. Налог могут начать удерживать с июня этого года.

Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Нулевая ставка возможна в случае, если между США и страной проживания блогера есть такое соглашение. Если такого соглашения нет, для автора будет установлена ставка 30 процентов от дохода, полученного от американских просмотров.

"Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, то компания повысит вашу налоговую ставку до 24 процентов", - говорится в письме Google.

Однако если пользователь не предоставит необходимую информацию до конца указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24 процентов. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США. Об этом компания проинформировала блогеров по электронной почте.

Облагать налогом планируется доход от просмотра контента с территории США. Тем не менее IT-компания обещает, что налоги будут браться автоматически почти со всех доходов от YouTube у блогеров из всех стран.

Отмечается, что специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в компании только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту.


Источник: tengrinews.kz
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