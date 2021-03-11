Клопы атаковали атомную подводную лодку США

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась атаке клопов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NavyTimes.Первое появление клопов на подлодке заметили еще в марте 2020 года во время учений ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане. Экипаж несколько месяцев жаловался командованию на насекомых, однако руководство просто не верило в их существование."Постельные клопы терроризируют нас уже год. Матросы жаловались, что их кусают", - сообщил старшина подлодки.Другой член экипажа пожаловался, что морякам пришлось ночевать на полу или на стульях, чтобы уберечься от укусов клопов. Военнослужащие начали страдать от хронической усталости и недосыпа."Людей буквально поедали заживо, пока они спали на своих койках", - заявил матрос.По данным представительницы военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтии Филдс, о проблеме на борту доложили в декабре 2020 года, а доказательства предоставили лишь 19 февраля 2021 года. После этого руководство начало принимать меры: осматривать спальные места, направило на лодку команду энтомологов.По данным моряков, командование заставляет их вернуться на лодку и спать на койках во время очередных учений."Они используют нас как живую приманку, чтобы посмотреть, не исчезли ли постельные клопы. Старшие офицеры не планируют спать на этих койках. Они хотят, чтобы это делали младшие чины", - рассказал старшина подлодки.Сообщается, что на данный момент субмарина обработана специальными веществами.