«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Марта
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.1 KZT
  • €1 = 501.41 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сроки обучения в колледжах сократят в Казахстане

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Сроки обучения в колледжах сократят в Казахстане
Архивное фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Сроки обучения в колледжах сократят в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"В сфере технического и профессионального образования произойдут значимые изменения. Образовательные программы колледжей будут обновлены совместно с работодателями на основе профстандартов и требований рынка труда. Колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно.

К примеру:

– студенты, поступившие в колледжи после 9 класса, могут обучаться не 3,6 года, как раньше, а 2 года;

– если студент поступил в колледж после 11 класса, то обучаться может не 2,6 года, а полтора года;

– количество выделяемых грантов будет увеличиваться поэтапно", – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман". По итогам проекта в каждом регионе будут функционировать не менее 7 современных колледжей с развитой материально-технической базой, новыми учебными планами и программами.


Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика