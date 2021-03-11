Сроки обучения в колледжах сократят в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"В сфере технического и профессионального образования произойдут значимые изменения. Образовательные программы колледжей будут обновлены совместно с работодателями на основе профстандартов и требований рынка труда. Колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно.
К примеру:
– студенты, поступившие в колледжи после 9 класса, могут обучаться не 3,6 года, как раньше, а 2 года;
– если студент поступил в колледж после 11 класса, то обучаться может не 2,6 года, а полтора года;
– количество выделяемых грантов будет увеличиваться поэтапно", – говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман". По итогам проекта в каждом регионе будут функционировать не менее 7 современных колледжей с развитой материально-технической базой, новыми учебными планами и программами.
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