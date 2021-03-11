Судно с 13 моряками затонуло в Чёрном море

В Черном море затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 моряками на борту. Два человека погибли.



Об этом пишет HotNews со ссылкой на Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции, пишет УНИАН.



Двое из 13 граждан Украины, которые находились на борту, погибли. Одного из них нашел спасательный корабль Falcon, а другой все еще в море. Еще одного человека разыскивают.



Сообщается, что судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 12 мужчин и одной женщины.



Из 10 спасенных людей одна женщина ранена, но в стабильном состоянии. Отмечается, что спасательные работы проходили в очень плохую погоду. Спасенные находятся в больнице и получают необходимую помощь.



Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, а длина - 114 метров, сообщает vesselfinder.com. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.



Первая информация, которую News.ro предоставили представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море, указывала на то, что корабль является российским.



Представители ARSVOM заявили, что корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место происшествия также был отправлен корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM.



По информации Государственной службы морского и речного транспорта Украины, спасательная операция членов "VOLGO-BALT 179" продолжается. 10 членов экипажа спасены: Севера Юрий, Хлизнуца Игорь, Чернов Александр, Гайдай Сергей, Морозов Денис, Соловьев Виталий, Ремишевский Николай, Дементьев Сергей, Николаенко Дмитрий, Соколова Ангелина.



Местонахождение старшего помощника капитана Болатханова Рамзана устанавливается.



Также сообщается, что капитан судна Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий погибли.



Есть ли среди указанных фамилий жители Херсонщины пока неизвестно.



Морская администрация выражает соболезнования семье погибших. Спасательная операция продолжается.



Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.