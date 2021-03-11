Стоимость бензина не должна быть значительно ниже или выше цен в сопредельных государствах - Асет Магауов

Факторы, влияющие на колебания цен на ГСМ, назвал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Вице-министр отметил, что цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются (государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо) и определяются рынком на основе спроса и предложений.



В Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.



«Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты. Другими словами, цена на бензин в Республике Казахстан не должна быть значительно ниже или значительно выше цен в сопредельных государствах. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на рынки сопредельных государств, а в случае высоких цен – возможен профицит импортного бензина и как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ РК», - пояснил Асет Магауов.