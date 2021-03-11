«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Марта
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.1 KZT
  • €1 = 501.41 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стоимость бензина не должна быть значительно ниже или выше цен в сопредельных государствах - Асет Магауов

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 20:37
Стоимость бензина не должна быть значительно ниже или выше цен в сопредельных государствах - Асет Магауов
Фото из открытых источников
Факторы, влияющие на колебания цен на ГСМ, назвал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются (государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо) и определяются рынком на основе спроса и предложений.

В Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.

«Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты. Другими словами, цена на бензин в Республике Казахстан не должна быть значительно ниже или значительно выше цен в сопредельных государствах. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на рынки сопредельных государств, а в случае высоких цен – возможен профицит импортного бензина и как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ РК», - пояснил Асет Магауов.


Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика