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Названы три основные версии авиакатастрофы под Алматы

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Названы три основные версии авиакатастрофы под Алматы
Фото из открытых источников
Казахстанцев потрясла новость о крушении военного самолета АН-26 под Алматы. Трагедия произошла близ аэропорта в поселке Кызылту на территории Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

На борту находились шесть человек: четверо погибли, двое госпитализированы в Городскую клиническую больницу №4. Они в реанимации, за их жизнь борются врачи. По некоторым данным, воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы. Одна из основных причин - сложные погодные условия. 13 марта в Алматы был сильный туман. На место стянуты все службы.




Также стало известно, что на место катастрофы выехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Глава мегаполиса выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую медпомощь пострадавшим.

Свои слова поддержки родным и близким военнослужащих выразили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Елбасы и Президент пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Глава государства сообщил, что поручил выяснить причину авиакатастрофы.

Известно, что военный самолет летел из Нур-Султана в Алматы. С радаров он пропал в 17:20 по местному времени, а приблизительно спустя две минуты произошло крушение. Об этом через три минуты доложила диспетчерская служба аэропорта Алматы. Возгорание авиационного судна ликвидировали в 18:00. Территория, где случилось ЧП, все еще оцеплена. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи, 15 единиц техники Департамента по ЧС города и области, службы аэропорта.

Из-за ЧП работа аэропорта была временно приостановлена. Известно, что вылет и прием бортов был задержан на час. На данный момент все уже восстановлено и аэропорт работает в штатном режиме.

В 18:50 по местному времени все рейсы пошли на прием, на вылет. Расписание восстановилось. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы уходят по расписанию, - указала пресс-секретарь Международного аэропорта Алматы Наталья Соколова.
В частности, задержка рейсов была по направлению в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.

Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности РК.

Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор, - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что в 2017 году близ Алматы упал самолет АН-28. Санитарный рейс направлялся из Алматы в Шымкент. После падения авиасудно загорелось. Тогда погибли пять человек, в том числе, акушер-гинеколог и реаниматолог, которые должны были оказать медпомощь беременной пациентке.


Источник: zakon.kz
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