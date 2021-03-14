Опубликован список погибших в крушении АН-26

Опубликован список жертв авиакатастрофы под Алматы, передает zakon.kz.



По данным "Хабар 24", в результате крушения военного самолета погибли четыре человека:



старший лейтенант Досжан Баймуратов, 43 года,

сержант Евгений Васильков, 34 года,

лейтенант Мухтар Сагинбаев, 26 лет,

майор Габит Барлыкбаев, 34 года.



13 марта под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.



В Комитете национальной безопасности РК сообщили, что воздушное судно АН-26 (бортовой номер 02) принадлежит Авиационной службе КНБ РК.