Количество сделок с жильём побило исторический рекорд в Казахстане

В феврале в РК заключили 41 101 сделку купли-продажи жилья. Это на 90.5 % больше, чем в январе. Рекордные показатели связаны с использованием пенсионных накоплений, передает krisha.kz.По данным Бюро национальной статистики РК, максимальный прирост отмечен в Мангистауской (в 6.9 раза), Атырауской (в 3.5 раза) областях и Нур-Султане (в 2.1 раза). Минимальный — в Шымкенте (+9.9 %), СКО (+16 %) и Туркестанской области (+17.2 %). В Алматы активность выросла на 46.1 %.Лидерами месяца стали:— Мангистауская область — 6 639 сделок;— Нур-Султан — 6 579;— Алматы — 5 570.Наименьшее количество сделок заключено в СКО (523), Кызылординской (884) и Жамбылской (970) областях.Из 41 101 сделки 32 133 операции пришлись на квартиры, 8 968 — на дома.В годовой динамике (февраль текущего года к февралю прошлого) также отмечен значительный рост сделок: +78.9 % по РК, за исключением СКО, где они упали на 18.2 %. Максимальный рост произошёл в Мангистауской (в 6.9 раза), Атырауской (в 3.2 раза) областях и Нур-Султане (в 2.1 раза).Всего за январь-февраль в РК было заключено 62 678 сделок купли-продажи жилья.