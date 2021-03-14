«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Марта
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.64 KZT
  • €1 = 498.89 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Количество сделок с жильём побило исторический рекорд в Казахстане

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Количество сделок с жильём побило исторический рекорд в Казахстане
Фото из открытых источников
В феврале в РК заключили 41 101 сделку купли-продажи жилья. Это на 90.5 % больше, чем в январе. Рекордные показатели связаны с использованием пенсионных накоплений, передает krisha.kz.

По данным Бюро национальной статистики РК, максимальный прирост отмечен в Мангистауской (в 6.9 раза), Атырауской (в 3.5 раза) областях и Нур-Султане (в 2.1 раза). Минимальный — в Шымкенте (+9.9 %), СКО (+16 %) и Туркестанской области (+17.2 %). В Алматы активность выросла на 46.1 %.

Лидерами месяца стали:
— Мангистауская область — 6 639 сделок;
— Нур-Султан — 6 579;
— Алматы — 5 570.
Наименьшее количество сделок заключено в СКО (523), Кызылординской (884) и Жамбылской (970) областях.

Из 41 101 сделки 32 133 операции пришлись на квартиры, 8 968 — на дома.

В годовой динамике (февраль текущего года к февралю прошлого) также отмечен значительный рост сделок: +78.9 % по РК, за исключением СКО, где они упали на 18.2 %. Максимальный рост произошёл в Мангистауской (в 6.9 раза), Атырауской (в 3.2 раза) областях и Нур-Султане (в 2.1 раза).

Всего за январь-февраль в РК было заключено 62 678 сделок купли-продажи жилья.

Количество сделок с жильём побило исторический рекорд в Казахстане


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика