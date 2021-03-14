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Как есть хлеб без риска поправиться - диетолог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Как есть хлеб без риска поправиться - диетолог
Иллюстративное фото
Специалист назвала оптимальную норму хлеба в день, от которой не будет риска поправиться.

Британский диетолог Джульетт Келлоу советует не спешить исключать хлеб из рациона. Если он изготовлен из цельнозерновой муки, то содержит множество питательных веществ, в том числе железо, кальций и витамины группы В, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Цельнозерновая мука содержит питательный зародыш, энергетический эндосперм и слой отрубей, богатых клетчаткой.

Обычно количество потребляемого хлеба зависит от предпочтений, привычек и других индивидуальных факторов. Но диетолог предупреждает, что существует оптимальная норма – это один или два средних ломтика в день.

Также стоит обратить внимание на то, с чем вы едите хлеб. Желающим похудеть эксперт советует исключить такие добавки как сливочное масло, джем, мармелад и мед.


Источник: baigenews.kz
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