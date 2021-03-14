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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Для суровых людей»: болгары восхитились российскими автомобилями

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 13:39
«Для суровых людей»: болгары восхитились российскими автомобилями
Фото из открытых источников
Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.

Издание опубликовало материал, посвященный моделям "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил популярность моделей "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".

Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля.

"Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах", — написал пользователь.

"Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных "джипов". Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель.

"Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор.

"Да потому что такие тачки заведутся и поедут даже если атомная война, вот почему!" — добавил читатель.

"УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и т.д. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — добавил еще один пользователь.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • gem
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дорожник (Посетители) Сегодня, 15:14
На джипингах в Сев.Кавказе и Крыму одни УАЗики, ни одной иномарки.Это не спроста Да, жрёт много, нет элементарного комфорта, часто ломается. ЗАТО: лёгок и дёшев в ремонте, пройдет там где иномарке делать нечего и самое главное-его не жалко Это именно тот случай когда авто не роскошь, а средство передвижения

Жить нужно непременно хорошо
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 14:32
Ещё про ниву забыли
касым,
А существует ли альтернатива?
Её нет. Эти машины просты в ремонте и зч найти не проблема. Какая тут реклама?
У нас в степных аулах такая же ситуация. Там не ездят на иномарках.
В Сибири с их условиями, иномарок вообще нет в лесу и сёлах.
Очень удачная модель хоть и г.вно, для нас городских, а для деревни самое то.
 
-4
  • ЁмоЁ
  • Empro
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 касым (Посетители) Сегодня, 13:59
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