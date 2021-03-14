Авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26





Авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим комитету национальной безопасности (КНБ) самолетом Ан-26, передает корреспондент агентства.«В Актобе силами авиационно-технических специалистов авиации ПС КНБ РК восстановлен самолет пограничной службы Ан-26 после замены вышедшего из строя левого двигателя», - говорится в сообщении МИА КазТАГ от 30 июля 2013 года.Агентство тогда сообщало, что в процессе запуска самолета 24 июля произошел заброс температуры газов за турбиной компрессора левого двигателя выше допустимой, в результате чего воздушный борт, на котором находился 21 человек, загорелся в аэропорту Актобе.Воздушное судно должно было отвезти в Павлодарскую область тело начальника пограничной заставы «Болашак» Алмата Казыбаева, погибшего 22 июля в автокатастрофе в Мангистауской области. Самолет для перевозки тела родным предоставили военные, пожар произошел после погрузки родственников и сопровождавших их военных непосредственно перед вылетом. Всех в итоге эвакуировали, а тело погибшего пограничника в итоге перевезли в Павлодар пассажирским самолетом через Алматы.Напомним, 13 марта в 17:22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26.