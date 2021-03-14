Накопленный на жильё миллион отдал на лечение ребёнка выпускник детдома из Уральска

В пик пандемии коронавируса 22-летний выпускник детдома Серик Мукашев добровольцем пошел работать санитаром в инфекционный блок. На заработанные деньги он хотел купить себе квартиру, которой у него никогда не было. Но в итоге своими деньгами он распорядился по-другому, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Уральскую неделю».



Все свои заработанные средства 22-летний выпускник детского дома Уральска Серик Мукашев перевел родителям полуторагодовалого Эмира Шахмарова.



Эмир Шахмиров — первенец Сабины и Талеха Шахмировых, ему 1 год 8 месяцев. Он борется со спинальной мышечной атрофией. Это тяжелый генетический диагноз, неусваиваемость белка организмом, при котором постепенно слабеют все мышцы, ребенок перестает двигаться, а затем и дышать.



Про то, что Серик Мукашев перевел один миллион тенге Эмиру Шахмарову, рассказал его друг Али Тукашев, который тоже работал во время пандемии в инфекционном стационаре.



«Знаете, я думаю, что об этом можно рассказать, хоть и сам Серик против того, чтобы с ним кто-то общался на эту тему. Но, когда я случайно узнал об этом, то сказал ему, что расскажу.



В общем, я знаю, что он копит деньги, чтобы купить квартиру. Он из детского дома, и своей собственной жилплощади у него никогда не было», — рассказывает Али Тукашев.



По его словам, он как-то попросил у Серика денег взаймы, чтобы пополнить свой мобильный счет.



«Я попросил у него телефон, чтобы через его приложение тысячу тенге закинуть себе на счет. Когда в переводы зашел, увидел, что в последних переведенных суммах стоит миллион тенге.



Я присмотрелся, кому перевод, и понял, что это Сабина, мама Эмира Шахмарова. Ее сыну, 1,5-годовалому малышу, который тяжело болен, открыт сбор денег на укол стоимостью почти в один миллиард тенге», — рассказал Али Тукашев.



Али рассказал, что стал расспрашивать друга о переведенном миллионе, а Серик Мукашев сказал, что это деньги на ремонт.



«В итоге, я все же выяснил у Серика, что он действительно перевел миллион Эмиру, потому что считает, что сейчас это важнее всего. Правда, сам Серик наотрез отказался комментировать это журналистам», — сказал Али Тукашев.



Сабина Шахмарова, мама Эмира, рассказала, что деньги на счет Эмира поступили около двух недель назад, а потом они общались по телефону с Сериком Мукашевым.



«Я с Сериком говорила по телефону несколько минут, он рассказал, откуда у него миллион, и о том, что деньги сейчас нужнее Эмиру. Потом он поддержал меня и сказал, что верит, мы успеем закрыть сбор и набрать необходимую сумму на укол к нужному сроку», — рассказала Сабина Шахмарова.



Напомним, Эмиру Шахмарову 1 год и 8 месяцев, он болеет спинальной мышечной атрофией.



Лечится этот недуг только одним препаратом «Золгенсма», которого нет в Казахстане и стоит он 1 млрд тенге.



Препарат представляет собой один-единственный укол, который нужно сделать до того, как больному ребенку исполнится 2 года.



Сабина Шахмарова рассказала нам еще об одном крупном пожертвовании, которое поступило от другой жительницы Уральска.



По словам Сабины, 11 марта на счет Эмира поступило 6,5 млн тенге от Салтанат Шаймардановой, которая много лет занимается сетевым бизнесом.



«Салтанат переводила уже один миллион тенге, она все это время поддерживает меня с мужем. Нужно сказать, что благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей к нашей беде у нас не опускаются руки, мы двигаемся к нашей цели», — рассказала Сабина.



По словам Сабины, на сегодняшний день Эмиру собрали почти 508 млн тенге. Мальчик улыбается, радуется родителям, но он не встает, не может двигаться, его состояние остается тяжелым.



Выезд на лечение запланирован на 20 апреля, родители мальчика очень верят, что у них получится закрыть сбор и собрать нужную сумму.



Стоит отметить, что препарат «Золгенсма», который нужен Эмиру, официально признан самым дорогим лекарством в мире.



Страница в Instagram emir_sma_aksay, где можно узнать всю информацию о сборе средств для помощи Эмиру.



К слову, 12 марта сообщалось, что за сутки было собрано еще 22 млн тенге и общая сумма составила более 530 млн тенге, осталось собрать 220 млн тенге.



Ночью 13 марта поступила информация о новом рекорде — 29 млн тенге за сутки. Всего собрано 558,7 млн тенге. Сбор продолжается.