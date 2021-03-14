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В партии «Слуга народа» ответили на вопрос о втором сроке Зеленского

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:28
В партии «Слуга народа» ответили на вопрос о втором сроке Зеленского
Фото из открытых источников
Партия «Слуга народа» будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, заявил глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.

Так, на пресс-конференции по результатам съезда партии журналисты задали вопрос, известно ли главе партии Александру Корниенко и главе фракции Арахамии, будет ли Зеленский баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос - это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», - ответил Корниенко.

Однако Арахамия добавил, что политсила будет просить Зеленского об этом. «Но мы будем просить его идти на второй срок», - заявил глава фракции «Слуга народа».


Источник: forbes.kz
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