Двое привившихся от коронавируса в Гонконге скончались

В Гонконге умерли два человека после прививки от коронавируса, у обоих задолго до этого были выявлены разные заболевания, перетекшие в хронические, они оказались в больнице в начале марта после вакцинации против нового типа инфекции, такие данные опубликованы на сайте департамента здравоохранения города.



В ведомстве уточнили, что скончался 80-летний мужчина, у которого были диабет и гипертония. Более того, он перенес инсульт. К причине смерти же относят ишемическую болезнь кишечника. Первого марта он сделал прививку от COVID-19, 7 марта его в критическом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где вскоре мужчина скончался.



Другой умерший – 67-летний гражданин. Он страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Мужчина вакцинировался препаратом Coronavac 2 марта. Позже, 11 марта, он неожиданно потерял сознание на одной из станций метро, оттуда его отвезли в больницу Kwong Wah. Пациента не стало 13 марта.



До этого в департаменте здравоохранения уведомили о начале расследования смерти 63-летнего мужчины и 55-летней женщины, страдавших хроническими заболеваниями и скончавшихся после прививки от COVID-19, которую им сделали 2 марта. Журналисты предполагали, что им ввели вакцину Sinovac. Так, в газете South China Morning Post указывали, что число умерших после прививки данным препаратом уже достигло шести.



Программа вакцинации от коронавируса в Гонконге началась 26 февраля. По сведениям ведомства, по состоянию на 13 марта, первую дозу вакцины от коронавируса там получили примерно 177 тысяч человек, из них около 149,2 тысячи человек привились вакциной Sinovac, около 27,8 тысячи граждан – препаратом Comirnaty, сделанным Pfizer‑BioNTech.



Информация о новых жертвах появилась на фоне тревожных настроений в городе, многие допускают, что Гонконгу не избежать пятой волны эпидемии. Уже зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых связаны с одним из спортзалов в районе Сай Ин Пун.

За все время эпидемии в Гонконге зарегистрировали 11 257 случаев заражения, 203 человека скончались.



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