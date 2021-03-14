Состояние одного из пострадавших в авиакатастрофе под Алматы очень тяжёлое

Состояние одного из пострадавших в авиакатастрофе под Алматы очень тяжелое. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 4 Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Жандос Даулетбеков, заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 4 Алматы, рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета к этому часу.



"В данный момент состояние пострадавших в авиакатастрофе остается еще очень тяжелым. Продолжается интенсивная терапия, проводится гемотрансфузия, плазматрансфузия, то есть переливание компонентов крови. У одного пациента остается дыхательная и сердечная недостаточность. Состояние его оценивается как очень серьезное, очень тяжелое. Интенсивная терапия продолжается. По части медикаментов и изделий медицинского назначения - на данный момент необходимости нет. Это все есть", - сообщил Даулетбеков.



Напомним, 13 марта произошло крушение самолета Авиационной службы КНБ близ аэропорта Алматы. АН-26 упал и загорелся. В настоящее время врачи ГКБ 4 борются за жизни еще двух человек, находившихся на борту. Их состояние крайне тяжелое. Один пострадавший получил ожог 50 процентов тела, второй - ожог 30 процентов тела.



Авиакатастрофа унесла жизни четырех человек: старшего лейтенанта Досжана Баймуратова, сержанта Евгения Василькова, лейтенанта Мухтара Сагинбаева и майора Габита Барлыкбаева.