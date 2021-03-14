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В Дагестане суд отобрал у женщины троих детей из-за розовых волос и татуировок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:38
В Дагестане суд отобрал у женщины троих детей из-за розовых волос и татуировок
Фото: @lovva.nina
В Дагестане суд отобрал у 33-летней Нины Церетиловой троих детей из-за розовых волос и татуировок на теле. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, на суде бывший муж Церетиловой потребовал отдать детей ему и приложил «компрометирующие» посты из ее Instagram-аккаунта, на которых женщина отдыхает в компании знакомых и носит парики. «Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. (...) На ее теле изображены татуировки с надписями», — цитирует решение судьи издание.

По словам Церетиловой, ее муж официально нигде не работает. Они в разводе девять лет, и за это время у него скопился долг по алиментам в 800 тысяч рублей. «Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», — рассказала Церетилова изданию.

Бывший муж Церетиловой, в свою очередь, заявил, что дети якобы сами хотели жить с ним, а не с матерью. По его словам, детей у Церетиловой решили забрать не из-за внешнего вида, а из-за ее образа жизни. «Когда она ходила по клубам до утра, дети звонили мне и жаловались на ее поведение. (...) И мне плевать на алименты, суд и законы, когда встает такой вопрос», — сказал мужчина.

Издание отмечает, что в то время, когда Церетилова жила с мужем, он бил ее и унижал. Побои не прекращались даже во время беременности. При этом она якобы в одиночку обеспечивала семью, тогда как ее муж нигде не работал.


Источник: lenta.ru
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