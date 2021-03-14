Женщина убила сожителя тарелкой

В городе Салавате в сентябре прошлого года между обвиняемой и ее сожителем произошла ссора. У женщины возник умысел на причинение ему тяжкого вреда здоровью, передает bashinform.ru.
Будучи пьяной, она взяла со стола стеклянную тарелку и ударила ею сожителя в висок. В итоге, мужчина умер на месте происшествия от кровотечения, которое произошло из-за ушибленной раны головы.
По данным пресс-службы городского суда, подсудимая полностью признала свою вину, при этом она заявила, что сожитель регулярно избивал её на почве ревности. В день убийства нетрезвый мужчина вновь начал предъявлять ей претензии на почве ревности, три раза ударил кулаком по голове, нецензурно оскорблял сожительницу. Ей стало обидно и, взяв тарелку, она с размаху ударила его в область правого виска. После ссоры женщина ушла из квартиры.
Суд признал женщину виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.
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