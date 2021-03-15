Казахский мальчик получил престижную музыкальную награду за ремикс на песню Roses. В настоящее время он пишет музыку с одними из самых популярных певцов в мире.Казахстанский музыкант и ди-джей Иманбек Зейкенов получил премию «Грэмми». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.«Самое большое достижение в карьере музыканта - это получение Грэмми, мы этого добились!», - написал Иманбек.Иманбек поблагодарил родителей, команду и менеджера Кирилла, а также организаторов премии «Грэмми».Иманбек Зейкенов, проживающий в Аксу под Павлодаром, ранее работал на железной дороге, его зарплата не превышала 147 тысяч тенге. Музыка была его хобби с детства, и отец научил его играть на гитаре. Иманбек прославился после того, как сделал ремикс на песню Roses в исполнении SAINt JHN. Работу Иманбека на YouTube посмотрели 234,5 миллиона раз.Сейчас Иманбек учится на первом курсе Павлодарского университета им. С. Торайгырова по специальности «Транспортный менеджмент» и пишет музыку с одними из самых известных мировых артистов. 12 февраля британские певицы Рита Ора и Иманбек Банг выпустили новый мини-альбом.Грэмми - это музыкальная награда, присуждаемая Американской национальной академией звукозаписывающих искусств и наук (NARAS) с 1959 года.В этом году Грэмми также получили Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе.