«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Марта
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.64 KZT
  • €1 = 498.89 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Фото: podrobno.uz
В Узбекистане с 15 марта отменяют процедуру обязательного тестирования на коронавирус для пассажиров, въезжающих из-за границы через аэропорты, железнодорожные вокзалы или пограничные пункты пропуска, передает zakon.kz со ссылкой на podrobno.uz.

Согласно решению специальной республиканской комиссии, после 15 марта в стране вводится новый порядок:

лица, прибывающие воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов до регистрации на самолет или поезд;
лица, прибывающие автодорожным транспортом, должны предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов. При отсутствии справки они могут сдать экспресс-тест на выявление COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Если результат будет отрицательный – их допустят в страну.
Отмечается, что результаты тестов для всех приезжающих пассажиров должны быть на английском или русском языках.

При этом с 25 марта пассажиры из других стран будут допускаться в Узбекистан без экспресс-тестирования, только если отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделан в специальных лабораториях, отвечающим стандартам качества.
Специальная республиканская комиссия поручила профильным ведомствам разработать и обнародовать список лабораторий, которые будут допущены к проведению ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом (не менее 10 лабораторий в каждой стране). Результаты тестов только этих медучреждений будут признаваться в Узбекистане.

В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожные или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР в течение последних 72 часов до пересечения границы, документ должен быть на русском или английском языках, - сообщил ТАСС пресс-секретарь Минздрава Узбекистана Фуркат Санаев.
Также сообщается, что в связи со значительным улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки спецкомиссия по борьбе с коронавирусом разрешила с 28 января возобновить концертно-зрелищные мероприятия и отменила требование к предприятиям общепита и развлекательным заведениям работать только с 08:00 до 23:00. При этом на всей территории республики сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение режима самоизоляции.

С 1 октября 2020 года Узбекистан возобновил все виды международного транспортного сообщения и открыл свои границы для въезда граждан всех стран, в том числе туристов. В республике, по последним данным, зафиксировано 80 567 случаев заражения коронавирусом, 79 242 пациента выздоровели, 635 - умерли.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика