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Великий пост начинается у православных христиан

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Великий пост начинается у православных христиан
© Sputnik / Илья Питалев
Великий пост длится семь недель - до праздника Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 2 мая. Помимо ограничений в пище, верующим следует ограничить себя в развлечениях и потаканиям вредным привычкам

Великий пост пройдет с 15 марта по 1 мая 2021 года: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

В храмах на первой неделе Великого поста будет читаться покаянный канон Андрея Критского.

Из пищи исключаются все продукты животного происхождения - мясо, молоко, яйца и сыр.
Ограничения в меню во время поста призвано помочь верующим настроиться на нужный духовный лад.

Помимо ограничений, есть и предписания - больше внимания уделять чтению Библии и посещению богослужений.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в Великий пост, но ограничения в пище в этот период – самые строгие. Каждая неделя поста посвящена какому-либо событию или личности в истории церкви.

1-я неделя – Торжество православия. Верующие вспоминают восстановление почитания икон в Византии в IX веке и победе православных догматов.

2-я неделя – Святителя Григория Паламы. Этот святой развил учение о познании Бога и достижении человеком духовного совершенства.

3-я неделя – Крестопоклонная. Она посвящена крестной жертве Спасителя ради всех людей. Вечером накануне воскресной литургии в храмах на поклонение выставляют Крест Христов

4-я неделя – Преподобного Иоанна Лествичника. Верующие вспоминают его главное творение – "Лествицу". Это пошаговое руководство для христианина, как достичь Царствия Божьего;

5-я неделя – Преподобной Марии Египетской. Она жила в V веке и прославилась тем, что полностью изменила свою жизнь. Будучи блудницей, она встала на путь покаяния и удалилась в пустыню, где провела в одиночестве 47 лет;

6-я неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Название дано по двунадесятому празднику. Христа в Иерусалиме встречали как царя, постелив на его пути ковры и держа в руках пальмовые ветви (по-церковнославянски - "вайи"). В России этот праздник известен как Вербное воскресенье.

7-я неделя – Страстная седмица. Согласно уставу, это уже не Великий пост, а отдельный период. Он особый для верующих, потому что посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа.

Во время Страстной седмицы за богослужением вспоминают о событиях перед казнью и саму казнь Иисуса Христа, его погребение, сошествие в ад.

Венчается седмица праздником Пасхи – то есть Воскресением Христовым. В этом году ее отметят 2 мая.

Великий пост начинается у православных христиан





Источник: sputnik.kz
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