Италия вновь ужесточает карантин: с 15 марта закроются магазины, рестораны, школы

С 15 марта в более чем в половине регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Новые ограничительные меры должны быть отменены с завершением Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими.
Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили, что число жертв коронавируса или болезней, обострившихся в результате эпидемии коронавируса, составило 100 000. Этот показатель – второй в Европе после Великобритании (125 000).
Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС – задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.
Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идёт речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.
В январе англо-шведский производитель вакцин объявил о сокращении на 100 миллионов доз обещанных к марту месяцу поставок в Евросоюз. Это привело к вспышке недовольства в Европейской комиссии.
На прошлой неделе правительство Италии заблокировало экспорт из ЕС в Австралию 250 тысяч доз вакцины Оксфорд-АстраЗенека. Это стало ответом Италии на нехватку вакцин.
Болгария, Дания и Норвегия приостановили закупки вакцины Оксфорд-Астра-Зенека после появившихся сведений о том, что она вызывает загустение крови. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу о беспочвенности таких опасений и призвала продолжать применение этой вакцины.
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