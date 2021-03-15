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Учёные назвали точный год гибели Земли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Учёные назвали точный год гибели Земли
Фото: © Globallookpress
Исследователи допускают, что среди выживших окажутся только определенные виды бактерий.

Ученые из университета Тохо в Японии вместе с NASA высчитали год, в котором погибнет Земля.

Выяснилось, что наша планета из-за активности Солнца станет непригодной для жизни в 1 000 002 021 году. К такому выводу специалисты пришли после исследования, проведенного на основе динамики изменений активности нашей звезды вместе с температурой Земли.

"Мы ничего фактически не можем сегодня сделать, чтобы через 1 миллиард лет на Земле не исчез кислород", — написали ученые в научном издании Nature Geoscience.

Как отметили исследовали, к этому моменту на нашей планете будут существовать только определенные виды бактерий. Также не удастся избежать повышенной солнечной радиации, которую постаревшее Солнце будет выделять все больше и больше. Из-за увеличенного количества солнечного света на Земле будет выжжен кислород, а его концентрация в атмосфере уменьшится.

Как сообщает "Регион online", по мнению ученых, следует изучать нашу соседнюю планету Марс, чтобы найти новое место жительства. Или же стоит предпринять большие усилия для сохранения баланса в природе.

Ранее ученый сообщил о намерении создать на Луне гигантский банк спермы на случай гибели Земли.


Источник: ren.tv
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