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Кондуктор подралась с пенсионеркой и вытолкала её из автобуса

Просмотров:605 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Кондуктор подралась с пенсионеркой и вытолкала её из автобуса
Скриншот видео
В Павлодаре кондуктор автобуса устроила драку с пенсионеркой, передает zakon.kz.

Видео инцидента от подписчика разместил паблик tipavlo.dar в Instagram.

- Сегодня в автобусе под номером 1 кондуктор устроила драку с пенсионеркой за то, что она отказалась платить полный проезд из-за отсутствия пенсионного удостоверения, - говорится в описании к видеоролику.

Одна из жительниц города написала в комментариях под видео, что она часто ездит с этой кондукторшей, "очень наглая и грубая контролер".

- Сегодня ехала на этом маршруте. Эта кондуктор искала, кто ее подменит и на весь автобус разговаривала матом! Как пили, рассказывала, и что делать будут, на каком маршруте были вчера. Короче услышала все сплетни, - пишет другая.

Большинство увидевших видео возмутились спокойствием тех, кто стал свидетелем драки кондуктора с пенсионеркой.

"Чем снимать, лучше бы угомонили кондукторшу. Пусть ее старость такая же будет", "Капец! Где они их берут? Поголовно все кидаются на людей", "Она толкнула с лестницы бабушку? Все сидят и смотрят, как в театре", "Ее уволили? Неужели заплатить никто не мог? Что за дикость?", "Будто из собственного автобуса вытолкала. И никто не заступился", "У меня вопрос к автору, почему вы не помогли пенсионерке?", "Осадить кондуктора не судьба была, хоть бы кто заступился", "Ни у кого мелочи не нашлось доплатить?", "Это не повод кидаться так на пенсионерку. Слов нет... Могли бы и заплатить, нет же материал интересный для инсты", "Хоть бы один пассажир заступился...неужели все равно всем", "Вместо того чтоб снимать, заступились бы за пенсионерку", "И все сидят, смотрят фильм как будто", "Удивляет только одно, что все молчат, сидят, тихо снимают. Слов нет", "Ужас, а люди сидят спокойненько и снимают на видео, кошмар просто", "А что, ни у кого 40 тенге не было лишних? Жесть", - написали они.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Павлодара.

- Приносим извинения за произошедшее. Мы обязательно разберем данную ситуацию с руководством парка, подобное поведение сотрудниками фирмы перевозчика недопустимо и виновные лица понесут наказание, - подчеркнули в ведомстве.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:41
Если человек идиот, то это надолго.
 
 

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