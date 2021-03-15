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Когда школы перейдут на латиницу и 12-летнее обучение - МОН РК

Просмотров:1178 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Когда школы перейдут на латиницу и 12-летнее обучение - МОН РК
Фото из открытых источников
На коллегии Министерства образовании и науки РК глава ведомства Асхат Аймагамбетов рассказал о переходе на 12-летнее обучение с внедрением латинской графики, передает корреспондент zakon.kz.

- Для развития среднего образования мы намерены с 2023 года постепенно перейти на 12-летнее образование с внедрением латинской графики, - сказал Аймагамбетов.

В рамках перехода на 12-летнее обучение планируется изменение содержания Госстандарта, учебных программ и типовых учебных планов.

Приоритетными предметами намерены сделать математику, информатику и языки. Также планируется ввести единые учебники по всемирной истории и истории Казахстана.

В рамках развития среднего образования также планируется ввести новые подходы к разработке и экспертизе учебников. Будут внедрены требования к структуре и содержанию учебников, обучение и сертификация авторов и экспертов учебников.

В конце января 2021 года на заседании Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику представили новый вариант казахского алфавита на латинице. Согласно заявлению властей, его выбрали более чем из 40 вариантов.

Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике. Алфавит соответствует принципу "один звук — одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка, - отмечалось на сайте премьер-министра.

Когда школы перейдут на латиницу и 12-летнее обучение - МОН РК


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:32
Бедные дети

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Oraz
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  • Сашa
  • Космос
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:53
Вот как Латиницу введёте, так и умрет образование окончательно. Там хоть 12 лет, хоть 15 учись, диплом все равно покупать придется, потому что в универах тоже латынь станут внедрять, а там уже и до палки копалки рукой подать...
 
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  • non_alcoholic
  • makovka
 Сашa (Посетители) Сегодня, 12:22
Слышал про 12-ти летнее образование в 4-ом классе школы. Нас тогда им пугали. Школу закончил в 2005 году. Слава богу 11 классов, а не 12.

Современная школа в нашей стране это то, что нужно сокращать, а не увеличивать.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:19
Приоритетными предметами намерены сделать математику, информатику и языки. Также планируется ввести единые учебники по всемирной истории и истории Казахстана.

ну ладно история - там собственно каждую редакцию пишут по новому, но как они собираются внедрять математику, информатику и иностранные языки на такой корявой латинице??? stena
у нас теперь своя математика, какой нибудь Python или C++ и свой английский?
 
 

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