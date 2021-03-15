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Что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
Фото: facebook.com/WhiteHouse
Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем проигрыш на президентских выборах Джо Байдену, сообщает издание Business Insider.

"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — заявила изданию Мэри Трамп.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Ранее Мэри Трамп написала книгу о семье 45-го президента США под названием "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В своих воспоминаниях племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает, что с малых лет экс-президент демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Брат экс-президента Роберт Трамп пытался через суд запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри соглашение о неразглашении. Суд в США вынес решение в его пользу, однако в высшей инстанции оно было отменено. Еще до выхода книга стала бестселлером. В первый день было продано более 950 тысяч копий в разных форматах, что побило рекорд первого дня продаж.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
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  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:38
Янки делают бизнес на любой ерунде.
Нашим людям такое и в голову не приходит.
И еще, если действующему президенту блокируют аккаунт, то возникает вопрос - это и есть ваша хваленная демократия?
 
 

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