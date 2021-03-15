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Казахстанские медики и фармацевты не смогут работать без подтверждения квалификации

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Казахстанские медики и фармацевты не смогут работать без подтверждения квалификации
Фото: ehonews.kz
В Казахстане с 1 июля 2021 года вводится новая норма, обязывающая всех специалистов, работающих в системе здравоохранения получить или подтвердить свои сертификаты специалистов в определенной сфере, передает zakon.kz.

Хочу напомнить о том, что Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения от 7.07.2020 года предусмотрена норма по наличию сертификата специалиста в области здравоохранения - документ установленного образца, подтверждающий квалификацию физического лица и его готовность к профессиональной деятельности в области здравоохранения, включая готовность к клинической или фармацевтической практике, или деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
экс председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова в Facebook.
Она отметила, что работа без такого сертификата будет запрещена.

В этой связи необходимо заблаговременно предусмотреть повышение квалификации и своевременную сдачу пакета документов для получения сертификата специалиста в области здравоохранения в государственный орган в сфере обращения ЛС и МИ (не позднее июня 2021 года), - отметила Бюрабекова.
Номенклатура специальностей с квалификационными характеристиками предусмотрены в приказе министра здравоохранения РК от 21 декабря 2020 года "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения".

В номенклатуру попадают все специализации в системе здравоохранения РК – от авиационной медицины до сестринского дела.

Документ также определяет номенклатуру должностей работников здравоохранения.

Полный список можно посмотреть здесь.


Источник: zakon.kz
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