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Бессрочный период обмена банкнот «с рукой» установили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Бессрочный период обмена банкнот «с рукой» установили в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Нацбанк принял решение установить бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года, обращение которых закончилось 1 февраля, передает ИА «NewTimes.kz».

«На основании поступающих обращений граждан и запроса депутатов парламента, а также принимая во внимание международный опыт (центральные банки США, Англии, Германии, Дании, Австралии, Швейцарии, Норвегии), национальным банком принято решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, в том числе образца 2006 года. Работы по внедрению подобной практики начались еще в конце прошлого года», — говорится в сообщении Нацбанка.

Предлагается также установить период параллельного обращения при выпуске банкнот нового дизайна в течение 12 месяцев.

«После указанного срока установить для банков второго уровня период обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца в течение трех лет, а для филиалов НБРК — бессрочный период», — добавили в банке.

Стоит отметить, что дополнительную информацию казахстанцы могут получить на официальном сайте национального банка.

Также пресс-служба Нацбанка ответила, куда обращаться гражданам для обмена банкнот на действующие денежные знаки.

«Граждане страны смогут обменять банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты в филиалах Нацбанка после внесения соответствующих изменений в акты банка», — пояснили в финрегуляторе.


Источник: newtimes.kz
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