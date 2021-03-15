Бессрочный период обмена банкнот «с рукой» установили в Казахстане

Нацбанк принял решение установить бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года, обращение которых закончилось 1 февраля, передает ИА «NewTimes.kz».
«На основании поступающих обращений граждан и запроса депутатов парламента, а также принимая во внимание международный опыт (центральные банки США, Англии, Германии, Дании, Австралии, Швейцарии, Норвегии), национальным банком принято решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, в том числе образца 2006 года. Работы по внедрению подобной практики начались еще в конце прошлого года», — говорится в сообщении Нацбанка.
Предлагается также установить период параллельного обращения при выпуске банкнот нового дизайна в течение 12 месяцев.
«После указанного срока установить для банков второго уровня период обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца в течение трех лет, а для филиалов НБРК — бессрочный период», — добавили в банке.
Стоит отметить, что дополнительную информацию казахстанцы могут получить на официальном сайте национального банка.
Также пресс-служба Нацбанка ответила, куда обращаться гражданам для обмена банкнот на действующие денежные знаки.
«Граждане страны смогут обменять банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты в филиалах Нацбанка после внесения соответствующих изменений в акты банка», — пояснили в финрегуляторе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.