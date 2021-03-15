«Заражаемся в очереди на прививку»: Как вакцинируют казахстанских учителей в регионах?

1 марта в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19 среди педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Заветную прививку ждали многие, однако в первую очередь государство решили привить тех, кто ежедневно находится «на передовой». Этому факту особенно порадовались казахстанские учителя - ведь с недавних пор они вновь начали контактировать с учениками начальной школы и дежурных классов.
Оказалось, что подвергать свое здоровье риску они вынуждены даже в очереди на прививку. Так, учителей сразу нескольких актюбинских школ пригласили на вакцинацию в одно время, что привело к большому столпотворению у процедурного кабинета. Журналист ИА «NewTimes.kz» разузнала, как именно происходит вакцинация в регионах нашей страны.
Вакцину от коронавируса в этом месяце должны получить педагоги, воспитатели детских садов и сотрудники правоохранительных органов. В этот список входят более 15 тыс человек. Большая часть из них уже получили заветный укол в Нур-Султане и Алматы. Сейчас вакцину доставили практически во все регионы страны.
Приглашение на прививку пару дней назад начали получать и учителя в регионах. По словам педагога из Актобе, о предстоящей вакцинации она узнала от администрации школы:
«В рабочем чате у нас спросили о том, кто планирует прививаться. Никакого принуждения и давления не было, каждый сам для себя решает. Я давно ждала вакцинирования, так как переболела ковидом еще летом и антитела потихоньку исчезли.
В общем, всем желающим принесли документ на подпись. Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок, так было написано. Я подписала, так как никаких противопоказаний у меня нет, и через пару дней нас позвали на прививку».
Учителя получают прививку в поликлинике, закрепленной за учебным заведением. Оказалось, что к одному медицинскому учреждению могут прикрепить сразу несколько школ.
«В 9 утра я пришла в четвертую городскую поликлинику. Даже пораньше подошла, чтобы быстрее всех получить укол. Каково же было мое удивление, когда у самого входа я увидела огромную толпу. Оказалось, что в поликлинике не работал гардероб. Люди стояли с кучей зимней одежды в руках и ругались за место в очереди.
У процедурного кабинета сидело человек тридцать. А все потому, что на вакцинацию позвали три школы одновременно. Очередь такая, что мы как селедки в банке сидели. Один на другого дышит, никакой социальной дистанции не соблюдается. Только у нас вакцинация может проходить таким образом. Какой там карантин?», - возмущается учительница.
По словам педагога, сама очередь, крики и инструктаж наводят гнетущую обстановку.
«Было очень жарко, люди в масках не могли дышать буквально. Одной женщине стало плохо, видимо, давление поднялось, и ее отправили домой. Не стали делать прививку».
Учителя в регионах задаются вопросом: «Почему нельзя было составить нормальный график вакцинации и приглашать людей поэтапно?». Ведь весь смысл заключается в том, чтобы обезопасить их от риска заражения КВИ.
«Столько людей находятся в толкучке и никакой организованности. Это вообще нормально? Зачем было приглашать несколько школ в одно время? Власти и врачи говорят: «В Казахстане опять всплеск заболеваемости». И в то же время подвергают учителей опасности», - резюмирует педагог.
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