«Заражаемся в очереди на прививку»: Как вакцинируют казахстанских учителей в регионах?

1 марта в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19 среди педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Заветную прививку ждали многие, однако в первую очередь государство решили привить тех, кто ежедневно находится «на передовой». Этому факту особенно порадовались казахстанские учителя - ведь с недавних пор они вновь начали контактировать с учениками начальной школы и дежурных классов.



Оказалось, что подвергать свое здоровье риску они вынуждены даже в очереди на прививку. Так, учителей сразу нескольких актюбинских школ пригласили на вакцинацию в одно время, что привело к большому столпотворению у процедурного кабинета. Журналист ИА «NewTimes.kz» разузнала, как именно происходит вакцинация в регионах нашей страны.



Вакцину от коронавируса в этом месяце должны получить педагоги, воспитатели детских садов и сотрудники правоохранительных органов. В этот список входят более 15 тыс человек. Большая часть из них уже получили заветный укол в Нур-Султане и Алматы. Сейчас вакцину доставили практически во все регионы страны.



Приглашение на прививку пару дней назад начали получать и учителя в регионах. По словам педагога из Актобе, о предстоящей вакцинации она узнала от администрации школы:



«В рабочем чате у нас спросили о том, кто планирует прививаться. Никакого принуждения и давления не было, каждый сам для себя решает. Я давно ждала вакцинирования, так как переболела ковидом еще летом и антитела потихоньку исчезли.



В общем, всем желающим принесли документ на подпись. Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок, так было написано. Я подписала, так как никаких противопоказаний у меня нет, и через пару дней нас позвали на прививку».



Учителя получают прививку в поликлинике, закрепленной за учебным заведением. Оказалось, что к одному медицинскому учреждению могут прикрепить сразу несколько школ.



«В 9 утра я пришла в четвертую городскую поликлинику. Даже пораньше подошла, чтобы быстрее всех получить укол. Каково же было мое удивление, когда у самого входа я увидела огромную толпу. Оказалось, что в поликлинике не работал гардероб. Люди стояли с кучей зимней одежды в руках и ругались за место в очереди.



У процедурного кабинета сидело человек тридцать. А все потому, что на вакцинацию позвали три школы одновременно. Очередь такая, что мы как селедки в банке сидели. Один на другого дышит, никакой социальной дистанции не соблюдается. Только у нас вакцинация может проходить таким образом. Какой там карантин?», - возмущается учительница.



По словам педагога, сама очередь, крики и инструктаж наводят гнетущую обстановку.



«Было очень жарко, люди в масках не могли дышать буквально. Одной женщине стало плохо, видимо, давление поднялось, и ее отправили домой. Не стали делать прививку».



Учителя в регионах задаются вопросом: «Почему нельзя было составить нормальный график вакцинации и приглашать людей поэтапно?». Ведь весь смысл заключается в том, чтобы обезопасить их от риска заражения КВИ.



«Столько людей находятся в толкучке и никакой организованности. Это вообще нормально? Зачем было приглашать несколько школ в одно время? Власти и врачи говорят: «В Казахстане опять всплеск заболеваемости». И в то же время подвергают учителей опасности», - резюмирует педагог.

