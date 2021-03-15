«На ценнике одно, а на кассе – другое». После жалоб казахстанцам вернули 403 млн тенге в 2020 году

В Национальной лиге потребителей сообщили, что за прошлый год получили 8802 жалобы.



В 2020 году в Казахстане потребителям по их жалобам вернули 403 млн тенге. Об этом сообщила президент Национальной лиги потребителей страны Светлана Романовская.



За год в организацию поступило 8802 обращения от казахстанцев.



"403 073 378 тенге только за один год. Больше 58 млн тенге мы вернули потребителям, которые столкнулись с неправомерными действиями в розничной торговле. Это были и цены другие, то есть обсчёт. Я хочу обратить ваше внимание, что полиция не работает. Мы много раз к ним обращались, и это функция полиции – возбуждать административные дела и привлекать к ответственности тех, кто занимается обсчётом, обвесом", – рассказала Светлана Романовская на брифинге.



Она добавила, что очень много жалоб поступает на то, что у потребителей на кассах выходят суммы, которые превышают те, что указаны на ценниках, в среднем на 20-30%.



"Предприниматели ссылаются на то, что другая партия, ценник не поменяли", – сказала президент Национальной лиги потребителей.



Жалобы также поступали по следующим причинам:



реализация техники с дефектами – 1003 обращения;

получение некачественных медицинских услуг и временное отсутствие некоторых медицинских изделий (маски/ перчатки), лекарственных препаратов – 793 обращения;

в сфере образовательных услуг – 152 обращения;

увеличение стоимости продовольственных товаров – 168 обращений;

отказ турагентов/туроператоров от возврата уплаченных за несостоявшиеся туры денежных средств потребителям –1083 обращения;

ненадлежащее оказание услуг интернет провайдерами – 402 обращения;

регулирование в сфере электронной торговли – 1403 обращения, а также отсутствие технических регламентов на многие виды товаров и услуг.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в сфере бытовых услуг казахстанцев часто не устраивало качество изготовления и ремонта мебели, работа салонов красоты и услуги по ремонту бытовой техники.