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«На ценнике одно, а на кассе – другое». После жалоб казахстанцам вернули 403 млн тенге в 2020 году

Просмотров:519 Опубликовано: Сегодня, 16:51
«На ценнике одно, а на кассе – другое». После жалоб казахстанцам вернули 403 млн тенге в 2020 году
Фото из открытых источников
В Национальной лиге потребителей сообщили, что за прошлый год получили 8802 жалобы.

В 2020 году в Казахстане потребителям по их жалобам вернули 403 млн тенге. Об этом сообщила президент Национальной лиги потребителей страны Светлана Романовская.

За год в организацию поступило 8802 обращения от казахстанцев.

"403 073 378 тенге только за один год. Больше 58 млн тенге мы вернули потребителям, которые столкнулись с неправомерными действиями в розничной торговле. Это были и цены другие, то есть обсчёт. Я хочу обратить ваше внимание, что полиция не работает. Мы много раз к ним обращались, и это функция полиции – возбуждать административные дела и привлекать к ответственности тех, кто занимается обсчётом, обвесом", – рассказала Светлана Романовская на брифинге.

Она добавила, что очень много жалоб поступает на то, что у потребителей на кассах выходят суммы, которые превышают те, что указаны на ценниках, в среднем на 20-30%.

"Предприниматели ссылаются на то, что другая партия, ценник не поменяли", – сказала президент Национальной лиги потребителей.

Жалобы также поступали по следующим причинам:

реализация техники с дефектами – 1003 обращения;
получение некачественных медицинских услуг и временное отсутствие некоторых медицинских изделий (маски/ перчатки), лекарственных препаратов – 793 обращения;
в сфере образовательных услуг – 152 обращения;
увеличение стоимости продовольственных товаров – 168 обращений;
отказ турагентов/туроператоров от возврата уплаченных за несостоявшиеся туры денежных средств потребителям –1083 обращения;
ненадлежащее оказание услуг интернет провайдерами – 402 обращения;
регулирование в сфере электронной торговли – 1403 обращения, а также отсутствие технических регламентов на многие виды товаров и услуг.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в сфере бытовых услуг казахстанцев часто не устраивало качество изготовления и ремонта мебели, работа салонов красоты и услуги по ремонту бытовой техники.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 18:38
«…это функция полиции – возбуждать административные дела и привлекать к ответственности тех, кто занимается обсчётом, обвесом"
Полиция возбудится только если лично кого-то из них обсчитают или обвесят.
Их любимая функция – это автовладельцы
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 18:03
"Предприниматели ссылаются на то, что другая партия, ценник не поменяли"

В розничной торговле это так и есть! Каждый день привозится новый товар, каждый день растут цены, в Систему Автоматизированного Учёта цены вносятся при поступлении товара, и автоматом производится наценка. Человек принимающий товар может даже не заметить рост цены, а ответственный за ценники и вовсе мог не знать, поэтому так и происходит. Во многих супермаркетах просто нет людей следящих за ценниками и этим занимаются мерчендайзеры, которые не имеют доступа к бухгалтерии.
В таком случае надо наказывать лично руководителя, чтобы он правильно управлял торговлей.
 
 

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