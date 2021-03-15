«На ценнике одно, а на кассе – другое». После жалоб казахстанцам вернули 403 млн тенге в 2020 году

В Национальной лиге потребителей сообщили, что за прошлый год получили 8802 жалобы.
В 2020 году в Казахстане потребителям по их жалобам вернули 403 млн тенге. Об этом сообщила президент Национальной лиги потребителей страны Светлана Романовская.
За год в организацию поступило 8802 обращения от казахстанцев.
"403 073 378 тенге только за один год. Больше 58 млн тенге мы вернули потребителям, которые столкнулись с неправомерными действиями в розничной торговле. Это были и цены другие, то есть обсчёт. Я хочу обратить ваше внимание, что полиция не работает. Мы много раз к ним обращались, и это функция полиции – возбуждать административные дела и привлекать к ответственности тех, кто занимается обсчётом, обвесом", – рассказала Светлана Романовская на брифинге.
Она добавила, что очень много жалоб поступает на то, что у потребителей на кассах выходят суммы, которые превышают те, что указаны на ценниках, в среднем на 20-30%.
"Предприниматели ссылаются на то, что другая партия, ценник не поменяли", – сказала президент Национальной лиги потребителей.
Жалобы также поступали по следующим причинам:
реализация техники с дефектами – 1003 обращения; получение некачественных медицинских услуг и временное отсутствие некоторых медицинских изделий (маски/ перчатки), лекарственных препаратов – 793 обращения; в сфере образовательных услуг – 152 обращения; увеличение стоимости продовольственных товаров – 168 обращений; отказ турагентов/туроператоров от возврата уплаченных за несостоявшиеся туры денежных средств потребителям –1083 обращения; ненадлежащее оказание услуг интернет провайдерами – 402 обращения; регулирование в сфере электронной торговли – 1403 обращения, а также отсутствие технических регламентов на многие виды товаров и услуг. Как сообщалось ранее, в 2020 году в сфере бытовых услуг казахстанцев часто не устраивало качество изготовления и ремонта мебели, работа салонов красоты и услуги по ремонту бытовой техники.
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