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Новый рассадник вирусов выявили учёные в Китае

Просмотров:446 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Новый рассадник вирусов выявили учёные в Китае
Фото: depo.ua
Пушные фермы в Китае назвали новым рассадником вирусов, сообщает zakon.kz.

По данным "Известий", специалисты исследовали 13 пушных ферм и пришли к выводу, что они являются "бомбой замедленного действия" для новых "смертоносных пандемий".

Как отмечают эксперты, больных животных держат в маленьких клетках, а на одной из ферм нашли енотовидных собак, которые были парализованы и медленно умирали из-за того, что их неумело пытались убить током.

Исследователи также считают, что животные на таких фермах находятся в постоянном стрессе, что увеличивает масштабы "вирусного выброса".
Исследователи считают, что зоофермы и рынки, где животные страдают из-за содержания в непосредственной близости друг к другу, должны быть немедленно закрыты и запрещены.

В феврале ученые предупредили о возможном возникновении новой смертоносной пандемии. Речь идет о вирусе Nipah, который переносят фруктовые летучие мыши. Кроме того, носителями опасного вируса являются свиньи, которые употребляют зараженные плоды.

10 марта стало известно, что австралийские и китайские ученые в ходе масштабного исследования биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2.


Источник: zakon.kz
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