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Сайт Президента Казахстана запустили в новом формате

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Сайт Президента Казахстана запустили в новом формате
Фото из открытых источников
Официальный сайт Президента Казахстана Аkorda.kz запущен в новом формате. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Обновлены дизайн и структура официального сайта Президента страны, появилась возможность проводить онлайн-трансляции, что особенно актуально в условиях пандемии.

На главной странице сайта размещены ссылки на официальный аккаунт Главы государства Касым-Жомарта Токаева в социальной сети Twitter, а также на страницу пресс-службы Президента в сети Facebook.

"Значительно модернизированы технические характеристики сайта: обновлена платформа, в результате повышена производительность веб-сайта, ускорилось время генерации страницы для показа конечному пользователю, выполнен переход на современные фреймворки, что позволило обеспечить гибкость и скорость работы внутренних компонентов сайта, баз данных и программных кластеров.

Новости Совета безопасности будут публиковаться в новом разделе, также улучшен механизм предоставления архивной информации", - написал Берик Уали в Facebook.

Ранее сайт Президента Казахстана обновлялся в 2015 году.

Сайт Президента Казахстана запустили в новом формате


Источник: tengrinews.kz
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