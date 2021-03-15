Сайт Президента Казахстана запустили в новом формате

Официальный сайт Президента Казахстана Аkorda.kz запущен в новом формате. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.Обновлены дизайн и структура официального сайта Президента страны, появилась возможность проводить онлайн-трансляции, что особенно актуально в условиях пандемии.На главной странице сайта размещены ссылки на официальный аккаунт Главы государства Касым-Жомарта Токаева в социальной сети Twitter, а также на страницу пресс-службы Президента в сети Facebook."Значительно модернизированы технические характеристики сайта: обновлена платформа, в результате повышена производительность веб-сайта, ускорилось время генерации страницы для показа конечному пользователю, выполнен переход на современные фреймворки, что позволило обеспечить гибкость и скорость работы внутренних компонентов сайта, баз данных и программных кластеров.Новости Совета безопасности будут публиковаться в новом разделе, также улучшен механизм предоставления архивной информации", - написал Берик Уали в Facebook.Ранее сайт Президента Казахстана обновлялся в 2015 году.