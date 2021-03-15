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«Борат 2» номинирован на кинопремию «Оскар»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:50
«Борат 2» номинирован на кинопремию «Оскар»
Фото: 24.kz
Фильм "Борат-2" вошел в число номинантов премии "Оскар-2021", передает zakon.kz.

Картина представлена сразу в двух номинациях: "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана", сообщает kinopoisk.ru.
Английский комик Саша Барон Коэн, снявший фильм и воплотивший скандальный образ вымышленного казахстанского журналиста Бората Сагдиева, также вошел в число номинантов на престижную статуэтку, но совсем за другу роль - как актер второго плана в фильме "Суд над чикагской семеркой".

Съемки второй части фильма про Бората завершились в начале сентября 2020 года, премьера состоялась в ноябре. В Казахстане фильм запрещен к прокату.

Список номинантов:

Лучший фильм

"Отец"
"Иуда и чёрный мессия"
"Манк"
"Минари"
"Земля кочевников"
"Девушка, подающая надежды"
"Звук металла"
"Суд на чикагской семеркой"

Лучший актер

Риз Ахмед, "Звук металла"
Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"
Энтони Хопкинс, "Отец"
Гари Олдман, "Манк"
Стивен Ян, "Минари"

Лучшая актриса

Виола Дэвис, "Ма Рейни: Мать блюза"
Андра Дэй, "Соединенный Штаты против Билли Холидей"
Ванесса Кирби, "Фрагменты женщины"
Фрэнсис МакДорманд, "Земля кочевников"
Кэри Маллиган, "Девушка, подающая надежды"

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, "Еще по одной"
Дэвид Финчер, "Манк"
Ли Айзек Чун, "Минари"
Хлоя Чжао, "Земля кочевников"
Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды"

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, "Суд на чикагской семеркой"
Дэниэл Калуя, "Иуда и чёрный мессия"
Лесли Одом-мл., "Одна ночь в Майами"
Пол Раджи, "Звук металла"
Лакит Стэнфилд, "Иуда и чёрный мессия"

Лучший адаптированный сценарий:

"Борат 2"
"Отец"
"Земля кочевников"
"Одна ночь в Майам"
"Белый тигр".


Источник: zakon.kz
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