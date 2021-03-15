«Борат 2» номинирован на кинопремию «Оскар»

Фильм "Борат-2" вошел в число номинантов премии "Оскар-2021", передает zakon.kz.
Картина представлена сразу в двух номинациях: "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана", сообщает kinopoisk.ru. Английский комик Саша Барон Коэн, снявший фильм и воплотивший скандальный образ вымышленного казахстанского журналиста Бората Сагдиева, также вошел в число номинантов на престижную статуэтку, но совсем за другу роль - как актер второго плана в фильме "Суд над чикагской семеркой".
Съемки второй части фильма про Бората завершились в начале сентября 2020 года, премьера состоялась в ноябре. В Казахстане фильм запрещен к прокату.
Список номинантов:
Лучший фильм
"Отец" "Иуда и чёрный мессия" "Манк" "Минари" "Земля кочевников" "Девушка, подающая надежды" "Звук металла" "Суд на чикагской семеркой"
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