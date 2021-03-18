Голосовой перевод на казахский язык появился в системе Google Translate

Казахский язык официально появился в системе голосового перевода Google Translate. Внедрение технологии машинного перевода сделает казахский язык еще более доступным на цифровых устройствах, а также в целом улучшит качество перевода в системе Google Translate. Этот глобальный и важный проект был реализован благодаря компании Beeline Казахстан.



Важно отметить, что распознавание, обработка и перевод речи требуют сложных инженерных и лингвистических решений. На языках, которые успешно справляются с этими проблемами, технология голосового перевода широко используется в образовании, ежедневных коммуникациях, бизнесе, изучении языков и управлении различными гаджетами.



Система voice recognition в Google Translate, которая распознает слова и предложения, сейчас доступна в приложении только для устройств, работающих на базе iOS. На любых других устройствах сервис доступен через браузер. В ближайшем будущем ожидается обновление приложения на Anrdoid, а также десктопная версия.



"Наша компания стала партнером проекта Google+Kazakh в 2012 году. После официального включения казахского языка в систему переводчика зашла речь об усовершенствовании сервиса путем подключения языка к возможности голосового перевода – технологии Voice-to-Text. Между компанией Google и фондом “Ұлттық аударма бюросы” была достигнута договоренность о том, что команда Google Translate окажет всемерную поддержку по включению казахского языка в голосовую систему. А компания Beeline Казахстан в свою очередь выделила грант на реализацию проекта. Сейчас, спустя почти 10 лет, с гордостью можно сказать, что была проведена большая, серьёзная работа. Мы, как инновационная компания, делаем всё, чтобы казахский язык был не только доступен в переводчике, но и максимально адаптирован к использованию в системе", - поделился Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.



Важно отметить, что казахский язык был включен в мировой сервис переводов Google в 2015 году. Этому событию предшествовала большая двухлетняя работа общественного фонда “Ұлттық аударма бюросы” (ранее WikiBilim). Сотрудники фонда, волонтеры, а также привлечённые специалисты кропотливо работали над сбором параллельных текстов на казахском и английском языках, переводом большого объема материалов и размещением их в систему.



Как отметил исполнительный директор общественного фонда "Ұлттық аударма бюросы" Рауан Кенжеханулы, технология машинного перевода построена на нейронных сетях, которые учатся на основе различных аудиоматериалов понимать язык.



"В начале проекта основная сложность заключалась в том, что нам никто не давал гарантий успешного внедрения казахского языка в систему Google Translate. Несмотря на это, Beeline поддержал инициативу, и мы вместе продолжали упорно работать и верить, что все получится. Кроме того, успех зависел от вовлечения и активности неравнодушных людей, которые добавляли и улучшали переводы в системе. Голосовое распознавание языка означает не только перевод речи, но и вхождение языка во все современные системы машинного обучения и искусственного интеллекта. Качество распознавания будет расти в зависимости от частоты использования - чем чаще люди будут использовать технологию, тем быстрее она будет развиваться и улучшаться".