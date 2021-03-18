Кризис увеличил разрыв в доходах между мужчинами и женщинами

Глобально "коронавирусный" год неодинаково отразился на работниках – мужчинах и женщинах. Кризис, вызванный пандемией, создал для женщин больше проблем на рынке труда.



В США уровень занятости женщин с февраля по июнь 2020 года снизился на 17,8 процента, а у мужчин – только на 15,8 процента. Гендерный разрыв в количестве отработанных часов оказался еще больше: средняя продолжительность рабочего времени женщин сократилась на 27 процентов, а мужчин – только на 20 процентов.



Кризис отразился и на заработной плате мужчин и женщин. В некоторых европейских странах работники потеряли за первое полугодие 2020 года до 6,5 процента от своего совокупного фонда заработной платы. У женщин этот фонд уменьшился на 8,1 процент, тогда как у мужчин – на 5,4 процента.



Между тем, существуют специальные программы, в которых компании могут добровольно участвовать, чтобы продемонстрировать равное отношение ко всем сотрудникам. Например, авторитетный международный проект Equal Salary ("Равная зарплата") стимулирует бизнес справедливо относиться к своим работникам. Среди обладателей этих сертификатов можно отметить международный банк UCB, автоконцерн Ferrari, Всемирный экономический форум.



Казахстан пока не идеален с точки зрения равенства возможностей мужчин и женщин. Согласно статистике, гендерный разрыв в заработной плате в Казахстане составляет 32,2 процента в пользу мужчин, тогда как во всем мире этот показатель равен 16 процентам. Уровень безработицы в республике среди женщин выше, чем среди мужчин. Проблема касается и возможностей карьерного продвижения. "У нас в стране женщины застревают на среднем управленческом уровне, чаще всего они не могут подняться дальше", – отмечает Акмарал Сман, специалист по гендерным вопросам в Программе Развития ООН по РК. Доля женщин на руководящих постах — 43 процента, а мужчин – 57 процентов.



Тем не менее, есть компании, где гендерной справедливости уделяют должное внимание. К примеру, ТОО "Филип Моррис Казахстан" стала первым в РК обладателем сертификата Equal Salary. Это означает, что компания платит равную зарплату мужчинам и женщинам на аналогичных должностях, а также предоставляет равные возможности для развития и карьерного роста. "Это принципиально для нас, – отмечает директор по управлению персоналом ФМК Алтынай Тезекова. – Мы давно придерживаемся принципов "Целей устойчивого развития" в подходах к гендерному равенству. И это касается не только зарплат. Высшее управленческое звено компании, сейчас практически поровну состоит из мужчин и женщин. Женщины занимают высшие должности в руководстве, и это нормально. Люди – это для нас главная ценность. И так должно быть везде".