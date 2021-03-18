Аймагамбетов хочет повысить зарплаты преподавателям вузов до 400 тыс тенге

С 1 сентября 2021 года преподавателям вузов увеличат заработную плату. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает ИА «NewTimes.kz».
По новому приказу должны повысить оплату труда и пересмотреть объем нагрузок на преподавателей, написал на своей личной странице в Facebook Асхат Аймагамбетов.
«Штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум 200 тыс тенге в месяц, старший преподаватель – 230 тыс тенге, ассоциированный профессор – 260 тыс тенге, профессор – 350 тыс тенге, в национальных вузах – 400 тыс тенге», – думает министр.
Также в документе установлен объем одной ставки педагогической нагрузки – не более 680 часов за учебный год.
«Так, например, в КазНУ средняя зарплата преподавателя составляет 108 тыс тенге, в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова – 105 тыс тенге, в Кызылординском университете им. Коркыт Ата – 101 тыс тенге, а в Карагандинском индустриальном университете – 99 тыс тенге. Конечно, такие размеры зарплаты не могут мотивировать преподавателей», – уверен Аймагамбетов.
В связи с этим для исполнения поручения главы государства подписан приказ, касающийся подведомственных МОН вузов, в котором четко закрепили две нормы.
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