Бабушку будут судить за мошенничество с пенсионными средствами в Казахстане

Пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Байконыре 63-летнюю женщину обвиняют в том, что она мошенническим путем получила средства из Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму более 480 тысяч рублей (около трех миллионов тенге в эквиваленте).



"Установлено, что обвиняемая, являясь пенсионеркой по старости и получая пенсионную выплату из Пенсионного фонда Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, умолчала о факте одновременного получения в период пенсии также и по законодательству Республики Казахстан", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".



Как известно, житель Байконыра, гражданин Казахстана, имеющий в этом городе постоянную прописку, достигнув пенсионного возраста, может претендовать или на пенсионное обеспечение от Российской Федерации, или на казахстанскую пенсию. Это отражено в соглашениях между РФ и Казахстаном. При этом, исходя из международных соглашений в сфере пенсионного обеспечения жителей города Байконыра, гражданин не вправе состоять на пенсионном обеспечении в Российской Федерации и Республике Казахстан одновременно, иное влечет за собой злоупотребление правом.



А в данном случае бабушка, оформив российскую пенсию, в нарушение закона оформила себе еще и казахстанскую. Не известила об этом Пенсионный фонд России, и продолжала получать оттуда выплаты. По две пенсии в месяц она имела целых четыре года.



"В итоге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат, установленных законом. И в связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении нее прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".



Согласно уголовному законодательству Казахстана, максимальное наказание за данное преступление - семь лет лишения свободы с конфискацией имущества, уточнили в надзорном органе.