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Бабушку будут судить за мошенничество с пенсионными средствами в Казахстане

Просмотров:913 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Бабушку будут судить за мошенничество с пенсионными средствами в Казахстане
Фото © Sputnik / Михаил Воскресенский
Пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Байконыре 63-летнюю женщину обвиняют в том, что она мошенническим путем получила средства из Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму более 480 тысяч рублей (около трех миллионов тенге в эквиваленте).

"Установлено, что обвиняемая, являясь пенсионеркой по старости и получая пенсионную выплату из Пенсионного фонда Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, умолчала о факте одновременного получения в период пенсии также и по законодательству Республики Казахстан", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Как известно, житель Байконыра, гражданин Казахстана, имеющий в этом городе постоянную прописку, достигнув пенсионного возраста, может претендовать или на пенсионное обеспечение от Российской Федерации, или на казахстанскую пенсию. Это отражено в соглашениях между РФ и Казахстаном. При этом, исходя из международных соглашений в сфере пенсионного обеспечения жителей города Байконыра, гражданин не вправе состоять на пенсионном обеспечении в Российской Федерации и Республике Казахстан одновременно, иное влечет за собой злоупотребление правом.

А в данном случае бабушка, оформив российскую пенсию, в нарушение закона оформила себе еще и казахстанскую. Не известила об этом Пенсионный фонд России, и продолжала получать оттуда выплаты. По две пенсии в месяц она имела целых четыре года.

"В итоге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении выплат, установленных законом. И в связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении нее прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Согласно уголовному законодательству Казахстана, максимальное наказание за данное преступление - семь лет лишения свободы с конфискацией имущества, уточнили в надзорном органе.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 4 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 20:52
Не довели бы бабульку до инсульта.
 
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  • Darkman
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  • Foxy-Hell
 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:56
Россия выдала ей 480 тыс рублей (почти 6,5 тысяч долларов), разорились наверное)))
А в это время в Сирии взлетел военный самолёт, сжёг топлива на 10 тысяч долларов и сбросил бомбу стоимостью 25 тысяч долларов... это важней чем жизнь каких то там пенсионеров!
Ну это же игрушки путина, ему можно раздаривать миллиарды, например Лукашенке подарил 1,5 млрд долларов, а бабуля... страну "обворовала"! Ту страну которую она создала при СССР и имущество которой бесплатно разворовало окружение Путина!
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 17:42
Украл лярд, изнивился, подурили и простили, не от хорошей жизни получала две пенсии, накажут по всей строгости.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:20
Правильно ей надо по максималке дать 7 лет без никаких поблажек, она что себя возомнила себя чиновником с золотой кровью которым разрешено миллиардами воровать и отделаться штрафом или выговором.
 
 

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