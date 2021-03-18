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«Кто как обзывается, тот так и называется» - Путин ответил Байдену

Просмотров:654 Опубликовано: Сегодня, 18:05
«Кто как обзывается, тот так и называется» - Путин ответил Байдену
Фото из открытых источников
Российский президент пожелал коллеге здоровья

Владимир Путин отреагировал на резкие заявления своего американского коллеги Джо Байдена в отношении России и себя лично.

Глава государства заявил, что в истеблишменте США есть много порядочных и честных людей, а потому Россия в своей политике будет опираться на них. Также Путин подчеркнул, что Вашингтон настроен на построение отношений с Москвой на своих условиях, однако наша страна будет работать лишь на выгодных для себя условиях.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал российский президент. Он отметил, что сказал это без шуток и иронии, передает ТАСС.

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется", - пошутил Путин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.



Источник: tvc.ru
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Комментарии ( 6 )

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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 21:11
Когда сказать нечего, лучше промолчать.

TU-154,
Когда сказать нечего, лучше промолчать.
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 21:10
GuF,
Путин-Новичок-Берлинский пациент... История ещё удивит многих...
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:56
Обычно так как Путин , отвечают когда сказать не чего
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 19:40
Байден прав. И правда глаза колит. Молодец Байден.
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 19:34
в истеблишменте США есть много порядочных и честных людей, а потому Россия в своей политике будет опираться на них

Для этого надо быть самим порядочными и честными))) А этих качеств у кремлёвских нет!
Для начала хотя бы путинская мафия начала бы вкладывать деньги в Россию, а не вывозить их на Запад, потому, что в России заработать на много сложнее, надо поднимать свою страну, а не тупо гнаться за прибылями.

Цитата: Vladimir7737
Поймёт ли это старикашка?

Нет, не поймёт, он даже уже читает с трудом. Но те кто по настоящему правит америкой могут в одночасье разорить путинских олигархов, но пока олигархи вкладываются в США, то их трогать не будут.
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 18:59
Пожелать Байдену здоровья - это называется троллинг. Поймёт ли это старикашка?
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 18:50
Красавчик,молодец Путин, умеет правильно себя ставить и говорить,хороший политик.
 
 

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