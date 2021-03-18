«Кто как обзывается, тот так и называется» - Путин ответил Байдену

Российский президент пожелал коллеге здоровьяВладимир Путин отреагировал на резкие заявления своего американского коллеги Джо Байдена в отношении России и себя лично.Глава государства заявил, что в истеблишменте США есть много порядочных и честных людей, а потому Россия в своей политике будет опираться на них. Также Путин подчеркнул, что Вашингтон настроен на построение отношений с Москвой на своих условиях, однако наша страна будет работать лишь на выгодных для себя условиях."Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал российский президент. Он отметил, что сказал это без шуток и иронии, передает ТАСС."В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется", - пошутил Путин.Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.