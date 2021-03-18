Ужесточить требования к получению гражданства Казахстана предлагает Мухтар Тайжан

По его словам, кандидаты «должны проявить и доказать лояльность» республике



На заседании земельной комиссии, которое состоится 25 марта, планируют обсудить вопросы ужесточения получения гражданства Республики Казахстан иностранцами, передает Azattyq Rýhy.



Общественный деятель Мухтар Тайжан считает, что в Казахстане необходимо ужесточить требования к получению гражданства республики. По его словам, для этого необходимо прожить на территории страны не менее пять лет, сдать экзамен на знание государственного языка и истории, а также не иметь проблем с законом.



«Они должны проявить и доказать лояльность этой стране», – заявил Мухтар Тайжан на заседании рабочей группы в Комитете по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК по обсуждению проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».



Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов сообщил, что 25 марта этого года по поручению Президента страны состоится заседание земельной комиссии и предложил там рассмотреть данный вопрос.



«По требованию по усилению гражданства. Вопрос сложный. Давайте мы его обсудим на земельной комиссии. Я понял ваши критерии, чтобы он прожил на территории РК не менее пяти лет, сдал экзамен, проявил лояльность к нашей стране. Но я думаю, что эти вопросы надо увязать с вопросами миграции и с нашими кандасами», – сказал вице-министр.



Он напомнил о том, что кандасы получают гражданство в течение одного года после возвращения в Казахстан. И если поставить срок пять лет, то они более длительное время не смогут получить в пользование земли сельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду.