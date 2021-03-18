Сколько чиновников с двойным гражданством нашли в Казахстане

В Агентстве по делам госслужбы рассказали о чиновниках с двойным гражданством, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Директор департамента контроля в сфере государственной службы Ерлан Сапаров сообщил, что работа по выявлению госслужащих с двойным гражданством проводится с сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания поручения Главой государства в Послании народу.
"За этот период до сегодняшнего дня нам известно о двух фактах наличия двойного гражданства у государственных служащих. Это руководитель Управления физической культуры и спорта Шымкента Почивалов Олег Владимирович и главный специалист департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области Точетловская Ирина Анатольевна. Оба этих гражданина уволены с государственных должностей", - сообщил Сапаров на брифинге СЦК.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность фактами двойного гражданства. Глава государства поручил еще больше ужесточить ответственность за такие нарушения закона.
Напомним, в начале февраля в аппарат акима города Шымкента поступило письмо Департамента полиции города Шымкента о том, что руководитель Управления физической культуры и спорта города Почивалов Олег Владимировичимеет двойное гражданство:Казахстана и Российской Федерации.
На момент поступления данного письма Почивалов О. В. находился в отпуске без содержания заработной платы.
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