Некоторые продукты помогают хорошо высыпаться - диетолог

Даже есть такие, которые, по ее словам, полезны для того, чтобы скорее уснуть.



Выспаться можно очень хорошо, если перед отходом ко сну съесть то, что советует диетолог Салли Ши-По Поон из Гонконга. Ее рекомендации опубликовал журнал Tatler.

Нельзя много есть перед сном, особенно высококалорийную или острую пищу. Алкоголь, кофе, чай и прочие напитки с кофеином тоже под запретом.



Натощак спать тоже нельзя, и лучше перекусить до сна фруктами, нежирным йогуртом или выпить молока.



«Люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан — в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином — например, яйца, рыба или орехи», — сказала Салли Ши-По Поон.



Как следует выспаться поможет и пища с селеном — вещество, которого много в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.



Кроме того, диетолог советует по вечерам съедать пару киви, который помогает быстрее уснуть и не просыпаться ночью.

