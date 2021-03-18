Некоторые продукты помогают хорошо высыпаться - диетолог

Даже есть такие, которые, по ее словам, полезны для того, чтобы скорее уснуть.
Выспаться можно очень хорошо, если перед отходом ко сну съесть то, что советует диетолог Салли Ши-По Поон из Гонконга. Ее рекомендации опубликовал журнал Tatler. Нельзя много есть перед сном, особенно высококалорийную или острую пищу. Алкоголь, кофе, чай и прочие напитки с кофеином тоже под запретом.
Натощак спать тоже нельзя, и лучше перекусить до сна фруктами, нежирным йогуртом или выпить молока.
«Люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан — в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином — например, яйца, рыба или орехи», — сказала Салли Ши-По Поон.
Как следует выспаться поможет и пища с селеном — вещество, которого много в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.
Кроме того, диетолог советует по вечерам съедать пару киви, который помогает быстрее уснуть и не просыпаться ночью.
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