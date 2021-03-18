В Казахстане госслужащим в этом году поднимут зарплату до 150 процентов

На новую систему оплаты труда госслужащих Казахстан переходит уже с 1 июля этого года, передает МИА «Казинформ».
Новая система оплаты труда не связана с обычным механическим повышением зарплаты. Как будут начислять зарплату госслужащим, рассказал директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов.
«На самом деле очень актуальный вопрос, он у всех сейчас на слуху. В рамках реализации поручений президента с 1 июля текущего года мы переходим на новую систему оплаты труда.
Эта система оплаты труда не связана с обычным механическим повышением заработной платы. Это абсолютно новый институциональный инструмент, где мы пересматриваем подходы к выплате заработных плат государственных служащих», — сказал Жаркын Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Спикер отметил, что если по старой системе уровень заработной платы определялся в зависимости от уровня занимаемой должности, то предлагаемая система учитывает важность должности.
«То есть, насколько и какого спектра и качества нужны компетенции, чтобы эффективно работать в этой должности, круг полномочий, круг ответственности. Эти должности между собой сопоставляются, в итоге срабатывает принцип «равной оплаты за равный труд», — пояснил Жаркын Тлеукенов.
По его словам, с 2018 года пилот по новой системе оплаты труда проходит и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы и эффективности.
«Сейчас проект распределения должностей по уровням по принципу «равная оплата — за равный труд» разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по так называемым функциональным блокам.
То есть, насколько должность прямо влияет на достижение стратегических целей и задач. Есть стратегические должности в блоке, есть должности, которые содействуют в реализации этих функций, есть должности, которые осуществляют техническое сопровождение и функционирование госоргана.
Опять-таки, в зависимости от принадлежности к тому или иному функциональному блоку будет дифференцирован размер заработной платы», — добавил Жаркын Тлеукенов.
Было сообщено, что расчеты по номинальному значению зарплаты сейчас осуществляются уполномоченными органами.
«Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%», — резюмировал Жаркын Тлеукенов.
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