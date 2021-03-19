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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Будь токал или умри» - Жестокая история любви

Просмотров:1175 Опубликовано: Сегодня, 08:21
«Будь токал или умри» - Жестокая история любви
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Актюбинец похитил знакомую и несколько часов жестоко избивал ее на глазах собственной жены и детей. Так он отреагировал на отказ девушки стать второй женой. После издевательств несчастная несколько дней провела в больнице с тяжелыми травмами. Но изверг отделался штрафом. Избитая и униженная девушка намерена добиться справедливости.

Пострадавшая попросила не называть ее имени и не показывать лица. Когда-то она начала встречаться с мужчиной, но полтора года назад узнала, что он женат. Актюбинка сразу попыталась оборвать все контакты, но настойчивый "ухажер" не давал покоя.

8 марта он приехал к ней домой и попросил выйти. Якобы, чтобы поздравить с праздником. А потом случилось страшное.

"Похитил и привез к себе домой, где на протяжении длительного времени он наносил в отношении меня физическое воздействие. Это было на глазах его супруги и малолетних детей. От него очень сильно пахло спиртным, в тот момент он был невменяемым", - рассказывает потерпевшая.

Пострадавшая пояснила, что мужчина впал в ярость из-за ее отказа стать второй женой. Несколько часов он бил ее ногами в грудь и по голове. При этом супруга абьюзера не вызвала ни скорую, ни полицию. Лишь позвонила родителям мучителя.

Они приехали, успокоили дебошира, а избитую несостоявшуюся токал отвезли домой. Утром она обратилась в полицию.

"По данному факту в тот же день в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранный материал направлен в суд", - отчитался руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области

Решение суда по этому делу вынесли два дня назад. Мучитель отделался штрафом в 30 тысяч тенге. При том, что после жестокого избиения женщина несколько дней провела в больнице. У нее закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Правозащитники уверены, что преступление квалифицировали неверно, и оставшись безнаказанным, агрессор может быть опасен для общества. Представители ОФ "НеМолчиKZ" недоумевают, почему уголовное преступление, похищение человека и незаконное лишение свободы квалифицируют как семейно-бытовой конфликт?

Избитая и униженная девушка намерена добиться справедливости. Она будет обжаловать решение суда.




Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:58
Цитата: master_kz
А мне интересно, это местный или откуда то там прибывший мракобес?

первое слово в статье -
Актюбинец
 
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babe (Посетители) Сегодня, 10:39
master_kz,
Я не удивлюсь, что с Мангистау
 
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  • Юрий Спассков
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:37
Цитата: tata
Какая нафиг "вторая жена"? Хочет 2-3-4 жену пусть чешет в Афганистан.

А мне интересно, это местный или откуда то там прибывший мракобес?
 
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  • Ирон
  • Placida
  • Юрий Спассков
 tata (Посетители) Сегодня, 08:54
Какая нафиг "вторая жена"? Хочет 2-3-4 жену пусть чешет в Афганистан.

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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  • tata
  • Ирон
  • Placida
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:31
животное *****
 
 

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