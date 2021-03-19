«Будь токал или умри» - Жестокая история любви





Актюбинец похитил знакомую и несколько часов жестоко избивал ее на глазах собственной жены и детей. Так он отреагировал на отказ девушки стать второй женой. После издевательств несчастная несколько дней провела в больнице с тяжелыми травмами. Но изверг отделался штрафом. Избитая и униженная девушка намерена добиться справедливости.Пострадавшая попросила не называть ее имени и не показывать лица. Когда-то она начала встречаться с мужчиной, но полтора года назад узнала, что он женат. Актюбинка сразу попыталась оборвать все контакты, но настойчивый "ухажер" не давал покоя.8 марта он приехал к ней домой и попросил выйти. Якобы, чтобы поздравить с праздником. А потом случилось страшное."Похитил и привез к себе домой, где на протяжении длительного времени он наносил в отношении меня физическое воздействие. Это было на глазах его супруги и малолетних детей. От него очень сильно пахло спиртным, в тот момент он был невменяемым", - рассказывает потерпевшая.Пострадавшая пояснила, что мужчина впал в ярость из-за ее отказа стать второй женой. Несколько часов он бил ее ногами в грудь и по голове. При этом супруга абьюзера не вызвала ни скорую, ни полицию. Лишь позвонила родителям мучителя.Они приехали, успокоили дебошира, а избитую несостоявшуюся токал отвезли домой. Утром она обратилась в полицию."По данному факту в тот же день в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранный материал направлен в суд", - отчитался руководитель пресс-службы ДП Актюбинской областиРешение суда по этому делу вынесли два дня назад. Мучитель отделался штрафом в 30 тысяч тенге. При том, что после жестокого избиения женщина несколько дней провела в больнице. У нее закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.Правозащитники уверены, что преступление квалифицировали неверно, и оставшись безнаказанным, агрессор может быть опасен для общества. Представители ОФ "НеМолчиKZ" недоумевают, почему уголовное преступление, похищение человека и незаконное лишение свободы квалифицируют как семейно-бытовой конфликт?Избитая и униженная девушка намерена добиться справедливости. Она будет обжаловать решение суда.