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Зарплата в 2,3 млн: руководителей ЕНПФ и ФСМС назвали «паразитами-миллионерами»

Просмотров:1809 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Зарплата в 2,3 млн: руководителей ЕНПФ и ФСМС назвали «паразитами-миллионерами»
Фото из открытых источников
Это просто позорище, когда работники госкомпаний получают в 50 раз больше простых людей, считает Жангельды Сулейманов

Адвокат Жангельды Сулейманов раскрыл данные о заработных платах руководителей Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Azattyq Rýhy. Свой пост в Facebook он озаглавил так: «Потребуем «нет» паразитам-миллионерам».

Он сообщил, что руководители ЕНПФ получали в среднем 2,3 млн тенге в месяц в 2018 году, а в ФСМС в 2019 году оклады составляли около 1,6 млн тенге.

«Еще есть сотни всяких нацкомпаний, где, наверное, еще больше получают, чем в ЕНПФ и ФСМС.

А многие наши люди получают 50-60 тыс. То есть в 30-50 раз меньше, чем паразиты. Простому человеку всей жизни не хватит, чтобы заработать 27 млн тенге, которые руководители ЕНПФ получают за год. При зарплате 50 тыс. можно за 40 лет заработать только лишь 24 млн.

Так не должно быть!!! Это просто позорище и днище, когда работники государственных компаний получают в 50 раз больше, чем простые люди. Это аморально! Это противоестественно! Несправедливо!», - написал Жангельды Сулейманов.

По его мнению, в «нормальной» стране подобной ситуации не должно быть. Сулейманов считает, что такие «паразиты» разжигают социальную рознь и формируют у народа ненависть к чиновникам.

«Разве могло быть это в Советском Союзе, чтобы чиновник получал в 50 раз больше. В СССР в 70-е годы минимальная зарплаты была примерно 100 рублей. А партийные бонзы получали около 500 рублей, то есть в 5 раз больше, но не в 50, как получают руководители ЕНПФ. Даже у Брежнева зарплата была 1 500 рублей. В 15 раз больше минимальной. И это у первого лица великой страны», - выразил мнение адвокат.

Сулейманов рассказал, что обратился к Президенту с предложением о введении ограничения заработных плат чиновников во всех государственных и квазигосударственных организациях. То есть везде, где собственником является государство.

«В России отношение доходов богатых к беднейшим составляет 13,5 раза, а богатых чиновников к беднейшим – 10 раз. Такое соотношение называется децильный коэффициент.

У нас общий такой коэффициент равен 8.5, и тогда наши чиновники богаче беднейших в 6.3 раза.

Вот это и есть предельное соотношение заработной платы любого чиновника к минимальной заработной плате – 6.3 раза, то есть зарплата любого чиновника должна быть не выше 6.3 МЗП – 267 750 тенге.

Токаев может установить этот предел за один месяц», - считает Жангельды Сулейманов.

Реализация данной инициативы, по его мнению, не приведет к дефициту кадров. Казахстанцы, по его словам, сейчас работают и за 50 тыс. тенге в месяц, а за 267 тыс. кандидаты на госслужбу будут выстраиваться в очереди. В нормальной стране, продолжил он, при хорошо отлаженной системе госуправления личные качества чиновника играют второстепенную роль.

«Я вообще готов работать бесплатно министром», - заключил адвокат.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 6 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:07
Да.. с з/п в 270 000 (по предполагаемому максимуму) чиновники начнут крышевательством заниматься как в 90-е. И тогда частники, где з/п руководителей порядка 2 млн (честно заработанные), вынуждены будут делиться с чиновниками.

всё вижу
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:35
Иной раз вообще удивляют такого вот рода адвокаты..он, что только вышел из долгого литоргического сна??? Прям надо же как он удивлён... прямо детская неожиданность... Уже наверное все давно знают сколько могут получать всякого рода руководители всякого рода фондов, комитетов и государственных организаций и что удивительно им всегда вовремя проводят даже переиндексацию зарплат на предмет растущей инфляции, если у простых граждан зарплаты не меняются годами то у руководителей таких как ЕНПФ, ФСМС и тгд.всегда стабильно высокие, а что так нормально имея халявную работу по 2.5 до 3.5 миллионов тенге зарплатой... Красиво жить не запретишь...
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:56
«Я вообще готов работать бесплатно министром», - заключил адвокат.

с этого и надо было начинать.
а вообще, конечно, тема правильная. ибо нехер за народное бабло жировать.
где эти гребаные контролеры из финпола?
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 10:44
В очередь может и выстроятся, но качество кадров - это большая проблема, думаю многие это подтвердят.
Найдёте хорошего управленца за 200-300к тнг? Думаю мало вероятно
 
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  • Галина63
  • Юрий Спассков
 Сашa (Посетители) Сегодня, 10:26
Суть проблемы состоит в том, что те кто распределяют ресурсы получают в десятки раз больше, чем те, кто их добывает.

Это конечно крайне не справедливо.

Мало того, - производящие эти ресурсы вообще рискуют не иметь к ним доступа. В 90-е хотя бы продуктами платили, а сейчас то и газом без нервов не заправишься. podmig
 
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  • Ну Ну
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 10:19
Надо выравнивать зарплаты с умом, если рубить с плеча, то по настоящему ценные специалисты уйдут, а останутся истинные паразиты. Их нигде не ждут, а бездельничать они согласятся и за 200 тысяч. Куда они денутся, если сам басеке станет получать 300 тысяч, тогда им хватит поменьше. Короче говоря, надо сначала отделить специалистов от агашкиных любовниц, братишек и прочих "талантливых" руководителей. А потом весь этот мусор можно будет просто отшвырнуть от народной кормушки.
 
 

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