Зарплата в 2,3 млн: руководителей ЕНПФ и ФСМС назвали «паразитами-миллионерами»

Это просто позорище, когда работники госкомпаний получают в 50 раз больше простых людей, считает Жангельды Сулейманов



Адвокат Жангельды Сулейманов раскрыл данные о заработных платах руководителей Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Azattyq Rýhy. Свой пост в Facebook он озаглавил так: «Потребуем «нет» паразитам-миллионерам».



Он сообщил, что руководители ЕНПФ получали в среднем 2,3 млн тенге в месяц в 2018 году, а в ФСМС в 2019 году оклады составляли около 1,6 млн тенге.



«Еще есть сотни всяких нацкомпаний, где, наверное, еще больше получают, чем в ЕНПФ и ФСМС.



А многие наши люди получают 50-60 тыс. То есть в 30-50 раз меньше, чем паразиты. Простому человеку всей жизни не хватит, чтобы заработать 27 млн тенге, которые руководители ЕНПФ получают за год. При зарплате 50 тыс. можно за 40 лет заработать только лишь 24 млн.



Так не должно быть!!! Это просто позорище и днище, когда работники государственных компаний получают в 50 раз больше, чем простые люди. Это аморально! Это противоестественно! Несправедливо!», - написал Жангельды Сулейманов.



По его мнению, в «нормальной» стране подобной ситуации не должно быть. Сулейманов считает, что такие «паразиты» разжигают социальную рознь и формируют у народа ненависть к чиновникам.



«Разве могло быть это в Советском Союзе, чтобы чиновник получал в 50 раз больше. В СССР в 70-е годы минимальная зарплаты была примерно 100 рублей. А партийные бонзы получали около 500 рублей, то есть в 5 раз больше, но не в 50, как получают руководители ЕНПФ. Даже у Брежнева зарплата была 1 500 рублей. В 15 раз больше минимальной. И это у первого лица великой страны», - выразил мнение адвокат.



Сулейманов рассказал, что обратился к Президенту с предложением о введении ограничения заработных плат чиновников во всех государственных и квазигосударственных организациях. То есть везде, где собственником является государство.



«В России отношение доходов богатых к беднейшим составляет 13,5 раза, а богатых чиновников к беднейшим – 10 раз. Такое соотношение называется децильный коэффициент.



У нас общий такой коэффициент равен 8.5, и тогда наши чиновники богаче беднейших в 6.3 раза.



Вот это и есть предельное соотношение заработной платы любого чиновника к минимальной заработной плате – 6.3 раза, то есть зарплата любого чиновника должна быть не выше 6.3 МЗП – 267 750 тенге.



Токаев может установить этот предел за один месяц», - считает Жангельды Сулейманов.



Реализация данной инициативы, по его мнению, не приведет к дефициту кадров. Казахстанцы, по его словам, сейчас работают и за 50 тыс. тенге в месяц, а за 267 тыс. кандидаты на госслужбу будут выстраиваться в очереди. В нормальной стране, продолжил он, при хорошо отлаженной системе госуправления личные качества чиновника играют второстепенную роль.



«Я вообще готов работать бесплатно министром», - заключил адвокат.

