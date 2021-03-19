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12 школ «заминировали» в Алматы

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 10:23
12 школ «заминировали» в Алматы
Иллюстративное фото: sputnik.kz
Неизвестный отправил сообщения на электронную почту общеобразовательных учреждений

Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

«Об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы», – сообщили в полиции.

В настоящее время здания этих школ проверяют саперы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание», – добавили в ДП.

Санкция статьи 273 УК РК предусматривает выплату штрафа в размере до 14 585 000 тенге (до 5 000 месячных расчетных показателей) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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