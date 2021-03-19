12 школ «заминировали» в Алматы

Неизвестный отправил сообщения на электронную почту общеобразовательных учреждений
Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
«Об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы», – сообщили в полиции.
В настоящее время здания этих школ проверяют саперы.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание», – добавили в ДП.
Санкция статьи 273 УК РК предусматривает выплату штрафа в размере до 14 585 000 тенге (до 5 000 месячных расчетных показателей) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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