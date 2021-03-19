Озеро Балхаш находится под угрозой из-за Китая

Быстрые темпы освоения земель и расширение рисовых полей вверх по течению в Китае представляют серьезную угрозу для бассейна Балхаша, но Пекин не желает заниматься этой проблемой. К такому выводу пришли авторы статьи в издании EurasiaNet, передает ИА «NewTimes.kz».



Как пишет inosmi.ru, связанные с озером проблемы остро стоят в Казахстане на протяжении десятилетий. Насколько далеко зайдет кризис, будет зависеть от деятельности сельскохозяйственного сектора КНР и масштабов изменения климата, которое почти наверняка приведет к исчезновению последних ледников, питающих 1500-километровую реку, или обеспечивающую 80% притока воды в Балхаш.



Также ученые Оксфордского университета рассмотрели 738 возможных вариантов развития ситуации, сопоставив возможные изменения в потреблении воды с 80 вариантами климата в будущем — от более теплого и сухого до более теплого и влажного.



Как пишет рецензируемый журнал Water, большинство результатов указывают на один и тот же мрачный вывод: чтобы спасти озеро, необходимо, чтобы Китай резко сократил количество потребляемой воды.



«В настоящее время масштабы орошаемого земледелия в нижнем бассейне (Казахстан) невелики по сравнению с китайской Илийской долиной», — написали Тесс де Бур (Tesse de Boer) и ее коллеги.



Согласно оценочному подсчету, проведенному в 2020-м группой исследователей из США, Казахстана и Китая с использованием спутниковых данных, с 1995 по 2015 год площадь орошаемых пахотных земель на китайской стороне увеличилась почти на 30%, а на казахстанской — значительного увеличения обнаружено не было.



Угрозу озеру Балхаш можно снизить за счет «экологически устойчивого развития сельского хозяйства вверх по течению, если стороны будут сотрудничать и координировать водопользование». Однако это невозможно будет сделать без данных, но Китай, как отмечают исследователи, отказывается их раскрывать.



Результаты проведенного учеными исследования внушают мало оптимизма. При почти всех вариантах развития ситуации уровень воды в реке Или будет ниже необходимого для пополнения Балхаша. Даже при нынешнем уровне потребления уровень воды в реке половину времени находится ниже нормы, и объясняется постепенной деградацией.



В рамках половины вариантов развития в течение 40 лет в Балхаш будет поступать слишком мало воды, чтобы озеро можно было спасти. А сочетание изменения потребления воды с изменением климата дает экстремальные результаты для устойчивости реки.



Стоит отметить, что Балхаш уже однажды стоял на грани гибели: в 1970 годах советские инженеры построили Капчагайское водохранилище выше по течению от озера, чтобы обеспечить электричеством Алматы, крупнейший город Казахстана, и пока водохранилище наполнялось, уровень Балхаша падал на протяжении 17 лет. Но к 2005 году он восстановился.